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Perto da orla

Empresário é baleado dentro de carro na Praia de Itaparica, Vila Velha

Fotos enviadas à reportagem mostram que três tiros, disparados por um motociclista, atingiram a janela do lado do motorista. Ele foi levado para um hospital em Vitória
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 set 2022 às 08:32

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 08:32

Carro de empresário foi atingido por três tiros em tentativa de assassinato em Vila Velha
Carro de empresário foi atingido por três tiros em tentativa de assassinato em Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta
Um empresário de 50 anos foi baleado no braço na Praia de Itaparica, em Vila Velha, enquanto passava de carro pela rua Doutor Gilson Santos após sair do trabalho. O crime aconteceu por volta das 17h desta segunda-feira (5). Após ser atingido, o homem pediu ajuda a pessoas que passavam pela rua e foi socorrido a um hospital particular na região, sendo depois transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.
Uma câmera de segurança registrou o momento do crime, que aconteceu em uma região movimentada, na altura de um dos semáforos de acesso à orla. No vídeo, é possível ver o carro do empresário parando em um sinal vermelho e, logo depois, um motociclista aparece e para ao lado do veículo, no lado do motorista. O motociclista dispara contra o carro e, em seguida, foge. Veja abaixo:
Depois do crime, o motociclista fugiu e ainda não foi localizado. Fotos enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que três disparos atingiram a janela do carro. A lataria do veículo ficou marcada com manchas de sangue.
Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que o empresário, logo após os disparos, saiu correndo pela rua e foi socorrido por pessoas que estavam no local para um hospital particular de Vila Velha.
Carro ficou com três marcas de tiros na janela e manchas de sangue na lataria Crédito: Leitor de A Gazeta
Na noite de segunda-feira, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o São Lucas, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
O tráfego de veículos na rua foi interditado e a perícia foi realizada no carro.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Civil informou que o caso é tratado como tentativa de homicídio e está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", ressalta a corporação.
Empresário é baleado dentro de carro na Praia de Itaparica, Vila Velha

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