Empresário é baleado dentro de carro na Praia de Itaparica, Vila Velha

Carro de empresário foi atingido por três tiros em tentativa de assassinato em Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta

Um empresário de 50 anos foi baleado no braço na Praia de Itaparica, em Vila Velha , enquanto passava de carro pela rua Doutor Gilson Santos após sair do trabalho. O crime aconteceu por volta das 17h desta segunda-feira (5). Após ser atingido, o homem pediu ajuda a pessoas que passavam pela rua e foi socorrido a um hospital particular na região, sendo depois transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória

Uma câmera de segurança registrou o momento do crime, que aconteceu em uma região movimentada, na altura de um dos semáforos de acesso à orla. No vídeo, é possível ver o carro do empresário parando em um sinal vermelho e, logo depois, um motociclista aparece e para ao lado do veículo, no lado do motorista. O motociclista dispara contra o carro e, em seguida, foge. Veja abaixo:

Depois do crime, o motociclista fugiu e ainda não foi localizado. Fotos enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que três disparos atingiram a janela do carro. A lataria do veículo ficou marcada com manchas de sangue.

Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que o empresário, logo após os disparos, saiu correndo pela rua e foi socorrido por pessoas que estavam no local para um hospital particular de Vila Velha.

Carro ficou com três marcas de tiros na janela e manchas de sangue na lataria Crédito: Leitor de A Gazeta

Na noite de segunda-feira, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o São Lucas, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O tráfego de veículos na rua foi interditado e a perícia foi realizada no carro.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Civil informou que o caso é tratado como tentativa de homicídio e está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", ressalta a corporação.