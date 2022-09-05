Polícia do ES investiga intoxicações de cães após consumo de petiscos

"A Bassar Pet Food informa que interrompeu a produção de sua fábrica, desde semana passada, até que sejam totalmente esclarecidas as suspeitas de contaminação de pets envolvendo lotes de seus produtos. A empresa também contratou uma empresa de perícia para fazer uma inspeção detalhada de todos os processos de produção e maquinários em sua fábrica, e de todas as matérias primas que compõem o produto final.



De modo preventivo, a companhia está retendo, em todo território nacional, todos os produtos produzidos em sua planta fabril até que os laudos sejam apresentados. A Bassar esclarece que ainda não teve acesso ao laudo produzido pela Polícia Civil de Minas Gerais, mas está colaborando totalmente com as autoridades desde o início dos relatos sobre os casos.



A companhia está colaborando com as investigações e todas as autoridades para elucidação do caso. A empresa enviou amostras de seus produtos e matérias primas para institutos de referência nacional para atestar a segurança e conformidade dos produtos sob investigação.

Além disso, acionou todos os seus fornecedores para que façam o rastreamento dos insumos utilizados para averiguarem a possibilidade de algum tipo de contaminação.



A empresa está solidária com todos os tutores de pets – nossos consumidores e razão de nossa empresa existir. Somos os maiores interessados no esclarecimento do caso. Por isso, a empresa vem tomando todas as providências para investigação dos fatos. Os consumidores podem tirar dúvidas pelo e-mail [email protected]."

