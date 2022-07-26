Cachorro fica ao lado de caixão do dono durante velório na Serra

O corpo de Anderson Simões Campos, morador de Jacaraípe, na Serra , foi velado na manhã de segunda-feira (25) e contou com um integrante um tanto quanto companheiro: o cão Fred, adotado pela família há cerca de cinco anos. O pet ainda tentou entrar no carro da funerária no domingo (24), quando o aposentado morreu, mas se encontrou com o tutor apenas no dia seguinte durante o velório.

A imagem registrada por Antonio Carlos Aprigio, um dos presentes no velório, mostra o cãozinho Fred deitado ao lado do caixão. O corpo do aposentado foi velado em um centro comunitário de Jacaraípe. De acordo com a filha de Anderson, Ariely Campos, Fred subiu as escadas, encontrou a porta e ficou ali, ao lado do dono.

Anderson foi velado e teve a companhia do cão Fred na Serra Crédito: Instagram | @antonio_carlos_cea

"Eu e minha tia estávamos na porta, logo na entrada, quando vimos a cena do Fred entrando, subindo as escadas e indo para o cantinho. Na hora eu comecei a chorar, não tive estruturas. É uma cena linda. O tanto que o animal, além de saber tudo, sente como os humanos. Fiquei emocionada" Ariely Campos - Administradora, filha de Anderson

O aposentado de 53 anos morreu de infarto no início da madrugada de domingo (24). A família estranhou que Anderson não retornava mensagens e ligações e decidiu ir à casa dele — ele morava sozinho. No fim da manhã, os familiares o encontraram morto e chamaram a funerária.

Anderson (à esquerda) ao lado da filha Ariely Campos (de branco) Crédito: Arquivo pessoal

Percebendo que o amigo tutor estava sendo levado para outro lugar, Fred tentou entrar no carro da funerária, mas foi impedido. "Ele sabia que meu pai estava lá", diz a filha de Anderson.

Na manhã de segunda-feira (25), durante o velório, o cão apareceu para passar os últimos minutos com o dono, que cuidava dele e lhe fazia companhia há cinco anos. A família preferiu retirar Fred do local para evitar que ele ficasse agressivo ao ver alguém tocando no tutor durante o velório.

"Ele é um cão muito amável, mas pode ser agressivo com as pessoas desconhecidas. Ele poderia até morder se alguém encostasse no meu pai", relata Ariely.