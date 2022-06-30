Jacaré é flagrado nadando com 11 filhotes nas costas em lagoa de Belo Horizonte

Segundo a prefeitura mineira, um total de 20 animais adultos já foram identificados no local. O órgão realiza um monitoramento destes animais e por isso constatou que a população de jacarés cresce lentamente na Pampulha, preocupando as autoridades sobre o futuro da espécie na região.

Além da baixa taxa de reprodução entre os jacarés, existe também a inquietação com relação aos filhotes. Eles são presas fáceis para aves de grande porte e isso tem refletido no aumento do número de animais monitorados em um dos cartões postais de Belo Horizonte.