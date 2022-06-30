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Banho em família

Jacaré é flagrado nadando com 11 filhotes nas costas em lagoa de Belo Horizonte

Fotógrafo da prefeitura de Belo Horizonte registrou o 'banho' dos répteis na Pampulha

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 08:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2022 às 08:02
Imagina você tomando sol bem perto das margens de uma lagoa e, de repente, encontrasse nadando um jacaré carregando 11 filhotes nas costas? Parece mentira, mas isso aconteceu e foi na capital mineira. Na tarde desta terça-feira (28), Antônio Rodrigues, fotógrafo da prefeitura de Belo Horizonte, flagrou uma família de réptil no local em fez algumas fotos do "banho" coletivo na Lagoa da Pampulha. As imagens viralizaram nas redes sociais.
Jacaré passeando na lagoa da Pampulha.
Jacaré passeando na lagoa da Pampulha. Crédito: Reprodução/Prefeitura de Belo Horizonte
Segundo a prefeitura mineira, um total de 20 animais adultos já foram identificados no local. O órgão realiza um monitoramento destes animais e por isso constatou que a população de jacarés cresce lentamente na Pampulha, preocupando as autoridades sobre o futuro da espécie na região.
Além da baixa taxa de reprodução entre os jacarés, existe também a inquietação com relação aos filhotes. Eles são presas fáceis para aves de grande porte e isso tem refletido no aumento do número de animais monitorados em um dos cartões postais de Belo Horizonte.

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