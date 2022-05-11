Nova lei obriga motorista a socorrer animal atropelado em Vitória

Condutor de automóveis e de outros veículos terá que prestar socorro a animal em caso de atropelamento na Capital

"Considera-se infração administrativa deixar o motorista ou o passageiro de veículo automotor, ciclomotor, motocicleta, ou bicicleta, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro ao animal atropelado, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública"

Conforme o texto, de autoria do vereador Delegado Leandro Piquet (Republicanos), há um prazo de 90 dias para a regulamentação da lei. Além disso, a publicação comunica que será estabelecido o órgão responsável por administrar e fiscalizar o cumprimento da norma.