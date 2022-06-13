Vídeo: ferida, lontra morre após ser resgatada no Centro de Vitória

Um caso inusitado chamou a atenção de quem passava pelo Centro de Vitória na madrugada desta segunda-feira (13). Uma lontra foi vista pelas ruas da região.
Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que o animal atravessa a faixa de pedestres da Avenida Jerônimo Monteiro, nas proximidades da Agência Central dos Correios, na Praça Oito e segue em direção à Rua Duque de Caxias. Um motoboy aparece seguindo a lontra pelas ruas, enquanto outras pessoas que passavam pelo local também observam a movimentação.
A Polícia Militar Ambiental foi acionada e uma viatura isolou a área para a proteção do animal. Pelas imagens, é possível observar que ao menos cinco policiais militares participaram da ação. Um dos agentes informou que ela estava indo em direção ao Porto de Vitória.
Segundo a Polícia Militar, a lontra foi recolhida com alguns ferimentos e encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), porém, acabou morrendo antes de chegar ao local.