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Inusitado

Vídeo: ferida, lontra morre após ser resgatada no Centro de Vitória

O animal foi resgatado com ferimentos e acabou morrendo antes de chegar ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas)

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 11:48

Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

13 jun 2022 às 11:48
Um caso inusitado chamou a atenção de quem passava pelo Centro de Vitória na madrugada desta segunda-feira (13). Uma lontra foi vista pelas ruas da região.
Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que o animal atravessa a faixa de pedestres da Avenida Jerônimo Monteiro, nas proximidades da Agência Central dos Correios, na Praça Oito e segue em direção à Rua Duque de Caxias. Um motoboy aparece seguindo a lontra pelas ruas, enquanto outras pessoas que passavam pelo local também observam a movimentação.
Polícia Militar Ambiental foi acionada e uma viatura isolou a área para a proteção do animal. Pelas imagens, é possível observar que ao menos cinco policiais militares participaram da ação. Um dos agentes informou que ela estava indo em direção ao Porto de Vitória.
Segundo a Polícia Militar, a lontra foi recolhida com alguns ferimentos e encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), porém, acabou morrendo antes de chegar ao local.

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