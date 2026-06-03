Mandante de 'tribunal do crime' e foragido são presos em Cachoeiro

Um suspeito de ordenar um "tribunal do crime" foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (2). Em entrevista coletiva, a Polícia Civil explicou que o homem de 23 anos estava acompanhado de um foragido por homicídio que atuava como seu segurança.
A dupla se escondia em uma casa no bairro Paraíso, onde foram encontrados um revólver, uma roupa tática, anotações do tráfico e indícios de lavagem de dinheiro.
Além de responder pelos crimes atribuídos anteriormente, os dois também foram autuados em flagrante por associação para o tráfico de drogas e posse de arma de fogo. As identidades dos presos não foram divulgadas.
Foragido desde 2024
De acordo com o delegado Felipe Vivas, o homem que estava foragido da Justiça é suspeito de participação em um assassinato ocorrido em fevereiro de 2024 em Cachoeiro de Itapemirim. Na ocasião, sete pessoas torturaram e mataram um jovem. Em seguida, os suspeitos atearam fogo à motocicleta da vítima e abandonaram o veículo às margens do Rio Itapemirim.
Quatro dos sete envolvidos já haviam sido presos durante as investigações. Outros três, incluindo o suspeito preso nesta terça-feira (2), fugiram para o Rio de Janeiro. Dois deles morreram durante uma megaoperação policial contra o Comando Vermelho realizada na capital carioca em 2025.