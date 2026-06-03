Mandante de 'tribunal do crime' e foragido são presos em Cachoeiro

Um suspeito de ordenar um "tribunal do crime" foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (2). Em entrevista coletiva, a Polícia Civil explicou que o homem de 23 anos estava acompanhado de um foragido por homicídio que atuava como seu segurança.





A dupla se escondia em uma casa no bairro Paraíso, onde foram encontrados um revólver, uma roupa tática, anotações do tráfico e indícios de lavagem de dinheiro.





Além de responder pelos crimes atribuídos anteriormente, os dois também foram autuados em flagrante por associação para o tráfico de drogas e posse de arma de fogo. As identidades dos presos não foram divulgadas.