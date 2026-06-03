Conheça as lanchonetes premiadas em concurso de melhor hambúrguer do ES

A segunda edição do festival Circuito Burger, realizada entre 10 e 31 de maio pelo aplicativo capixaba Plus Delivery em 16 municípios capixabas, acaba de divulgar o resultado do concurso que elegeu alguns dos melhores sanduíches do Espírito Santo.
A lista campeã, com os mais bem votados pelo público na plataforma de entregas, foi anunciada na última terça-feira (2). Foram três semanas de festival e cerca de 24 mil sanduíches vendidos, movimentando quase R$ 230 mil nas lanchonetes participantes.
Do hambúrguer artesanal ao "podrão", as hamburguerias usaram a criatividade e concorreram com opções que incluíam até frutos do mar. Todo o processo, do pedido à votação, aconteceu por meio do aplicativo, em que os usuários também avaliaram atendimento, entrega e qualidade do produto.
Conheça as lanchonetes vencedoras:
Afonso Cláudio
1 – Junto e Misturado
2 – Top Lanches
3 – Garagem Burger Delivery
Alegre
1 – Los Pollos Burger
2 – Turini Hamburgueria
3 – MM Defumados Delivery
Castelo
1 – Barbaridade Choperia, Parrilla e Hamburgueria
2 – Lanchonete e Hot Dog do Cid
3 – Jossa Public Bar
Colatina
1 – Bomba Lanches
2 – Lambz Lancheria
3 – Negodonn Burger
Conceição do Castelo
1 – K&L Delivery
2 – Área 51 Hamburgueria
3 – La Parrilla Burger
Iúna
1 – Flashs Burger
2 – Big Bacon
3 – Cantina Lanches
Jaguaré
1 – Zuki Lanches
2 – Cachorro Louco
3 – Quitanda e Pão Nosso
Linhares
1 – Usina Burger
2 – Steak Grill Burger
3 – Açaí Três Barras
Nova Venécia
1 – La Família BBQ
2 – Gastrone Hamburgueria
3 – Goiano Lanches
Rio Novo do Sul
1 – Burger Arte
2 – Gil Hamburgueria e Pizzaria
3 – Pizzaria Boa Pizza
Santa Maria de Jetibá
1 – Prime Fodd
2 – Botequim Lanchonete
3 – Hamburgueria Jetibá
Santa Teresa
1 – BurgerLandia
2 – Burger Beer
3 – Mangiare Burger
São Gabriel da Palha
1 – Burger House
2 – Disk Lanches Tentação
3 – Planet Ice Hamburgueria
São Mateus
1 – Didico Burger
2 – Gurimel Sorveteria e Hamburgueria
3 – Recanto Zero Grau
São Roque do Canaã
1 – Pastelaria e Lanchonete Explosão de Sabor
2 – House Burguer
3 – Scaquetti Burguer
Venda Nova do Imigrante
1 – Bonzão Burguer
2 – Planet Burguer
3 – Brothers Burguer