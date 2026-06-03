Conheça as lanchonetes premiadas em concurso de melhor hambúrguer do ES

A segunda edição do festival Circuito Burger, realizada entre 10 e 31 de maio pelo aplicativo capixaba Plus Delivery em 16 municípios capixabas, acaba de divulgar o resultado do concurso que elegeu alguns dos melhores sanduíches do Espírito Santo.





A lista campeã, com os mais bem votados pelo público na plataforma de entregas, foi anunciada na última terça-feira (2). Foram três semanas de festival e cerca de 24 mil sanduíches vendidos, movimentando quase R$ 230 mil nas lanchonetes participantes.





Do hambúrguer artesanal ao "podrão", as hamburguerias usaram a criatividade e concorreram com opções que incluíam até frutos do mar. Todo o processo, do pedido à votação, aconteceu por meio do aplicativo, em que os usuários também avaliaram atendimento, entrega e qualidade do produto.