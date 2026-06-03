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Conheça as lanchonetes premiadas em concurso de melhor hambúrguer do ES

Promovido por app de delivery, Circuito Burger elegeu criações de 48 hamburguerias em 16 municípios capixabas
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 18:21

Festival Circuito Burger
2º Circuito Burger aconteceu entre 10 e 31 de maio. Foto:  Tasty Click

A segunda edição do festival Circuito Burger, realizada entre 10 e 31 de maio pelo aplicativo capixaba Plus Delivery em 16 municípios capixabas, acaba de divulgar o resultado do concurso que elegeu alguns dos melhores sanduíches do Espírito Santo.


A lista campeã, com os mais bem votados pelo público na plataforma de entregas, foi anunciada na última terça-feira (2). Foram três semanas de festival e cerca de 24 mil sanduíches vendidos, movimentando quase R$ 230 mil nas lanchonetes participantes. 


Do hambúrguer artesanal ao "podrão", as hamburguerias usaram a criatividade e concorreram com opções que incluíam até frutos do mar. Todo o processo, do pedido à votação, aconteceu por meio do aplicativo, em que os usuários também avaliaram atendimento, entrega e qualidade do produto. 

Conheça as lanchonetes vencedoras:

Afonso Cláudio

1 – Junto e Misturado

2 – Top Lanches

3 – Garagem Burger Delivery


Alegre

1 – Los Pollos Burger

2 – Turini Hamburgueria

3 – MM Defumados Delivery


Castelo

1 – Barbaridade Choperia, Parrilla e Hamburgueria

2 – Lanchonete e Hot Dog do Cid

3 – Jossa Public Bar


Colatina

1 – Bomba Lanches

2 – Lambz Lancheria

3 – Negodonn Burger


Conceição do Castelo

1 – K&L Delivery

2 – Área 51 Hamburgueria

3 – La Parrilla Burger


Iúna

1 – Flashs Burger

2 – Big Bacon

3 – Cantina Lanches


Jaguaré

1 – Zuki Lanches

2 – Cachorro Louco

3 – Quitanda e Pão Nosso


Linhares

1 – Usina Burger

2 – Steak Grill Burger

3 – Açaí Três Barras


Nova Venécia

1 – La Família BBQ

2 – Gastrone Hamburgueria

3 – Goiano Lanches


Rio Novo do Sul

1 – Burger Arte

2 – Gil Hamburgueria e Pizzaria

3 – Pizzaria Boa Pizza


Santa Maria de Jetibá

1 – Prime Fodd

2 – Botequim Lanchonete

3 – Hamburgueria Jetibá


Santa Teresa

1 – BurgerLandia

2 – Burger Beer

3 – Mangiare Burger


São Gabriel da Palha

1 – Burger House

2 – Disk Lanches Tentação

3 – Planet Ice Hamburgueria


São Mateus

1 – Didico Burger

2 – Gurimel Sorveteria e Hamburgueria

3 – Recanto Zero Grau


São Roque do Canaã

1 – Pastelaria e Lanchonete Explosão de Sabor

2 – House Burguer

3 – Scaquetti Burguer


Venda Nova do Imigrante

1 – Bonzão Burguer

2 – Planet Burguer

3 – Brothers Burguer

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