Your browser does not support the audio element. Boi desgovernado causa confusão durante evento tradicional em Iúna

O desfile da Festa do Carro de Boi de Iúna , no Sul do Espírito Santo , terminou em confusão na tarde deste sábado (11). Um dos animais que puxavam o carro se assustou e se soltou no meio da rua. Em imagens enviadas por leitores de A Gazeta é possível ver pessoas correndo atrás do boi e veículos que foram danificados durante a confusão.

A festa é tradicional no município e tem como ponto alto o desfile de carros de boi. Esta é a 11ª edição, que começou na sexta-feira (10) e dura até este domingo (12), realizada pela Associação Amigos do Carro de Boi (ASSCAB), em parceria com a Prefeitura Municipal de Iúna.



Segundo a associação, o desfile começou por volta das 15 horas deste sábado (11). Além do animal que se soltou, a confusão também envolveu outros três bois, que também se assustaram, mas que continuaram presos à estrutura dos carros. O boi que se soltou foi recapturado e levado para um pasto.

A Prefeitura informou que não houve vítimas, apenas pequenos danos materiais. Nas imagens é possível ver carros e motos que foram danificados. Associação Amigos do Carro de Boi afirmou que vai procurar os donos dos veículos para ressarcir os prejuízos.

Veículos fforam danificados durante a confusão em Iúna