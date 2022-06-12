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Festa do Carro de Boi

Boi "desgovernado" causa confusão durante evento tradicional em Iúna

Desfile de carros puxados por bois ocorreu na tarde deste sábado (11). Em imagens é possível ver pessoas correndo atrás do animal que se soltou.

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 17:22

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 jun 2022 às 17:22
Boi desgovernado causa confusão durante evento tradicional em Iúna
O desfile da Festa do Carro de Boi de Iúna, no Sul do Espírito Santo, terminou em confusão na tarde deste sábado (11). Um dos animais que puxavam o carro se assustou e se soltou no meio da rua. Em imagens enviadas por leitores de A Gazeta é possível ver pessoas correndo atrás do boi e veículos que foram danificados durante a confusão.
A festa é tradicional no município e tem como ponto alto o desfile de carros de boi. Esta é a 11ª edição, que começou na sexta-feira (10) e dura até este domingo (12), realizada pela Associação Amigos do Carro de Boi (ASSCAB), em parceria com a Prefeitura Municipal de Iúna.
Segundo a associação, o desfile começou por volta das 15 horas deste sábado (11). Além do animal que se soltou, a confusão também envolveu outros três bois, que também se assustaram, mas que continuaram presos à estrutura dos carros. O boi que se soltou foi recapturado e levado para um pasto.
A Prefeitura informou que não houve vítimas, apenas pequenos danos materiais. Nas imagens é possível ver carros e motos que foram danificados. Associação Amigos do Carro de Boi afirmou que vai procurar os donos dos veículos para ressarcir os prejuízos.

Veículos fforam danificados durante a confusão em Iúna

O desfile de sábado foi cancelado. Mas a programação deste domingo para a festa prosseguiu normalmente, segundo a Associação.

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