Homem fica ferido em grave acidente com máquina agrícola no ES

Hospital São Marcos, em Nova Venécia, para onde a vítima foi levada Crédito: Divulgação/ Hospital São Marcos

Um homem ficou gravemente ferido após se acidentar em uma máquina de café, na tarde deste sábado (11), no distrito de Guarabu, a 25 quilômetros da sede de Nova Venécia , Noroeste do Espírito Santo.

Por telefone, o Corpo de Bombeiros de Nova Venécia informou que a vítima sofreu lesões em todo o corpo, a mais grave delas em uma das pernas.

A corporação explicou que o acidente ocorreu em uma máquina de café, mas não soube informar o modelo do maquinário. A vítima estava consciente e fora da máquina quando os bombeiros chegaram ao local para prestar atendimento.

O homem foi levado para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia, mas devido à gravidade dos ferimentos, os bombeiros estimaram que ele poderia ser transferido para outra unidade hospitalar. A identidade dele não foi divulgada pela corporação.