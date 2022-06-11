Homem fica ferido em grave acidente com máquina agrícola no ES

Um homem ficou gravemente ferido após se acidentar em uma máquina de café, na tarde deste sábado (11), no distrito de Guarabu, a 25 quilômetros da sede de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo.
Por telefone, o Corpo de Bombeiros de Nova Venécia informou que a vítima sofreu lesões em todo o corpo, a mais grave delas em uma das pernas.
A corporação explicou que o acidente ocorreu em uma máquina de café, mas não soube informar o modelo do maquinário. A vítima estava consciente e fora da máquina quando os bombeiros chegaram ao local para prestar atendimento.
O homem foi levado para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia, mas devido à gravidade dos ferimentos, os bombeiros estimaram que ele poderia ser transferido para outra unidade hospitalar. A identidade dele não foi divulgada pela corporação.
No início do mês, uma criança de quase três anos também se feriu com gravidade em um acidente com um moedor de café, em Ibatiba, na região do Caparaó.