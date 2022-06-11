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Em Nova Venécia

Homem fica ferido em grave acidente com máquina agrícola no ES

O acidente, num maquinário de café, ocorreu na tarde deste sábado (11); vítima foi levada em estado grave para o hospital do município

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 19:39

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 jun 2022 às 19:39
Hospital São Marcos, em Nova Venécia
Hospital São Marcos, em Nova Venécia, para onde a vítima foi levada Crédito: Divulgação/ Hospital São Marcos
Um homem ficou gravemente ferido após se acidentar em uma máquina de café, na tarde deste sábado (11), no distrito de Guarabu, a 25 quilômetros da sede de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo.
Por telefone, o Corpo de Bombeiros de Nova Venécia informou que a vítima sofreu lesões em todo o corpo, a mais grave delas em uma das pernas.
A corporação explicou que o acidente ocorreu em uma máquina de café, mas não soube informar o modelo do maquinário.  A vítima estava consciente e fora da máquina quando os bombeiros chegaram ao local para prestar atendimento. 
O homem foi levado para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia, mas devido à gravidade dos ferimentos, os bombeiros estimaram que ele poderia ser transferido para outra unidade hospitalar. A identidade dele não foi divulgada pela corporação.
No início do mês, uma criança de quase três anos também se feriu com gravidade em um acidente com um moedor de café, em Ibatiba, na região do Caparaó. 

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