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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.431 mortes e 1.064.713 casos confirmados

Estado contabilizou dois óbitos e 666 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados neste sábado (11) pela Secretaria da Saúde

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 18:23

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 jun 2022 às 18:23
Espírito Santo já contabiliza 14.431 mortes e 1.064.713 casos de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados neste sábado (11) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo informações do Painel Covid-19, dois óbitos e 666 novos casos foram registrados em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 123.007
  2. Vila Velha: 120.239
  3. Vitória: 115.864
  4. Cariacica: 82.882
  5. Linhares: 50.939
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.655
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.543
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.487
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.620
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.402
Até este sábado (11), mais de 3,65 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.026.070, com 421 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,36% no Estado.

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