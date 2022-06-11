Covid-19: ES registra 14.431 mortes e 1.064.713 casos confirmados

O Espírito Santo já contabiliza 14.431 mortes e 1.064.713 casos de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados neste sábado (11) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo informações do Painel Covid-19, dois óbitos e 666 novos casos foram registrados em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 123.007
- Vila Velha: 120.239
- Vitória: 115.864
- Cariacica: 82.882
- Linhares: 50.939
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.655
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.543
- Jardim da Penha (Vitória): 11.487
- Itapuã (Vila Velha): 8.620
- Praia do Canto (Vitória): 8.402
Até este sábado (11), mais de 3,65 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.026.070, com 421 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,36% no Estado.