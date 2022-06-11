Covid-19: ES registra 14.431 mortes e 1.064.713 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até este sábado (11), mais de 3,65 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.026.070, com 421 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,36% no Estado.