Queiroga minimiza vacinação parada e diz que governo já gastou 'fortuna'

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Crédito: Walterson Rosa/MS

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , 56, diz que o governo já gastou uma "fortuna" para promover a imunização contra a Covid-19 no Brasil e minimiza a estagnação da cobertura vacinal.

Em entrevista, o cardiologista desafia secretários locais, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e especialistas a fazerem uma campanha de vacinação contra o vírus melhor do que a realizada pela atual gestão. Mas poupa de críticas o presidente Jair Bolsonaro (PL), vetor de desinformação sobre a imunização e cuidados na pandemia.

Queiroga assumiu o Ministério da Saúde em março de 2021, prometendo tornar o Brasil uma "pátria de máscaras". Desde então, modulou o discurso e passou a alternar elogios ao trabalho do governo federal na compra de vacinas com acenos à ala negacionista do bolsonarismo.

O ministro declara ainda que não há decisão sobre a campanha de vacinação contra a Covid em 2023. Afirma, no entanto, que a tendência é reduzir o tamanho do público-alvo e priorizar a vacina da Astrazeneca.

Ele também diz que o desabastecimento de medicamentos e insumos básicos, como dipirona injetável e soro fisiológico, "inspira atenção".

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Qual o grau de preocupação do ministério com a varíola dos macacos e a hepatite misteriosa?

Marcelo Queiroga: [Sobre a varíola dos macacos] É uma situação de monitoramento, não de preocupação. Não é algo que seja grave. Naturalmente, os mais vulneráveis, crianças pequenas, idosos, podem ter uma repercussão [forma mais grave da doença].

São poucas as vacinas. Não é considerado um problema de saúde pública. Estamos com a Opas [Organização Pan-Americana de Saúde] buscando contatos para ter a vacina.

Se for necessário comprar, será para um grupo restrito. Aqueles profissionais que estiverem lidando diretamente com esses casos, os que vivem em regiões de fronteira.

Sobre a hepatite, ainda não sabemos a causa. São poucos casos, graves. A área técnica discute esse assunto com o pessoal da infectologia.

É certo que a varíola dos macacos chegará ao Brasil?

Queiroga: Muito possível. É uma doença que também pode ser transmitida por partículas respiratórias, mas, até onde discuti esse assunto na OMS [Organização Mundial da Saúde], não tem a mesma contagiosidade da Covid-19.

Pode chegar, mas, se chegar, depois que enfrentamos uma avalanche de óbitos pela Covid-19, estamos preparados para enfrentar 'monkeypox', hepatite de crianças, o que for.

Existe a necessidade do controle de fronteiras?

Queiroga: No momento, não.

O informe do ministério fala que uma forma de prevenção é o uso de máscaras. A gente agora vai criar uma lei para obrigar a usar máscara por conta do 'monkeypox'?

Queiroga: Não tem elementos. Hoje, temos que ter mais cuidado com a questão da síndrome respiratória aguda nas crianças, que a Covid não é a principal causa, do que com o 'monkeypox'.

Máscara é funcional. Uma barreira, em tese. Mas que máscara? Para que atinjam o objetivo, têm de ser usadas corretamente. O que a gente viu na pandemia:, a pessoa usava o dia todo uma máscara de tecido. No dia seguinte, estava com a mesma máscara. No fim das contas a efetividade é baixa, embora útil. Às vezes, serve até como posicionamento político.

O Brasil tem testes para diagnóstico da varíola?

Queiroga: Está se falando em teste rápido até. Estamos prospectando. Todos os dias, o pessoal da Secretaria de Vigilância em Saúde discute isso.

O sr. cita a Covid-19 como um ativo do Brasil para enfrentar essas outras doenças, mas há críticas sobre a resposta do governo federal na pandemia.

Queiroga: Crítica tem em todo lugar. Se for lá nos Estados Unidos, vê lá: crítica pesada. Quem está aqui, no meu lugar, é para receber críticas mesmo.