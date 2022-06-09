A procura por testes de Covid nas farmácias explodiu. O levantamento da Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), que reúne as grandes do setor, aponta aumento de 109% no mês de maio na comparação com abril.

O total de diagnósticos positivos teve incremento de 326%. "É um resultado desproporcional e que revela a resiliência da pandemia. A proximidade com a temporada de inverno, em conjunto com o relaxamento das medidas protetivas, pode agravar ainda mais esse quadro", afirma o CEO da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto.

Os autotestes são feitos por meio da coleta de saliva, que indica a presença do vírus causador da covid-19. Crédito: Divulgação/Letícia Tsuruda @tsufotografia_

Your browser does not support the audio element. Procura por teste de Covid explode nas farmácias do país

Nos autotestes, a RaiaDrogasil, que iniciou as vendas do produto em suas unidades no mês de março, viu a demanda crescer 200% em maio na comparação com abril.