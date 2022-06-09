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Aumento de 109%

Procura por teste de Covid explode nas farmácias do país

Autoteste também registra forte crescimento na demanda, diz varejo farmacêutico

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 07:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2022 às 07:47
A procura por testes de Covid nas farmácias explodiu. O levantamento da Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), que reúne as grandes do setor, aponta aumento de 109% no mês de maio na comparação com abril.
O total de diagnósticos positivos teve incremento de 326%. "É um resultado desproporcional e que revela a resiliência da pandemia. A proximidade com a temporada de inverno, em conjunto com o relaxamento das medidas protetivas, pode agravar ainda mais esse quadro", afirma o CEO da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto.
Covid
Os autotestes são feitos por meio da coleta de saliva, que indica a presença do vírus causador da covid-19. Crédito: Divulgação/Letícia Tsuruda @tsufotografia_
Procura por teste de Covid explode nas farmácias do país
Nos autotestes, a RaiaDrogasil, que iniciou as vendas do produto em suas unidades no mês de março, viu a demanda crescer 200% em maio na comparação com abril.
O Grupo DPSP, das redes Drogarias Pacheco e São Paulo, registrou aumento de 3.000% na venda de autotestes no mês nas lojas de ambas as redes. O dr.consulta, rede de centros médicos, notou um crescimento de 110% na realização de exames para detecção de Covid em maio na comparação com o mês anterior. Os casos positivos passaram de 12% para mais de 31%.

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