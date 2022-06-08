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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.425 mortes e 1.060.582 casos confirmados

Estado contabilizou um óbito e 1.353 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados nesta quarta-feira (8) pela Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2022 às 18:39
Espírito Santo já contabiliza 14.425 mortes e 1.060.582 casos de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (8) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo informações do Painel Covid-19, um óbito e 1.353 novos casos foram registrados em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 122.623
  2. Vila Velha: 119.569
  3. Vitória: 115.251
  4. Cariacica: 82.581
  5. Linhares: 50.788
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.556
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.445
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.396
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.558
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.338
Até esta quarta-feira, mais de 3,64 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.024.260, com 607 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,36% no Estado.

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