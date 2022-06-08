Covid-19: ES registra 14.425 mortes e 1.060.582 casos confirmados

O Espírito Santo já contabiliza 14.425 mortes e 1.060.582 casos de coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (8) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo informações do Painel Covid-19, um óbito e 1.353 novos casos foram registrados em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 122.623
- Vila Velha: 119.569
- Vitória: 115.251
- Cariacica: 82.581
- Linhares: 50.788
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.556
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.445
- Jardim da Penha (Vitória): 11.396
- Itapuã (Vila Velha): 8.558
- Praia do Canto (Vitória): 8.338
Até esta quarta-feira, mais de 3,64 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.024.260, com 607 novos registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,36% no Estado.