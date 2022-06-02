Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

ES vai ampliar 4ª dose para público 50+ e profissionais da saúde

Para que a vacinação seja iniciada, o Estado depende que o Ministério da Saúde publique uma nota técnica, o que deve acontecer nesta sexta-feira, segundo afirmação do ministro Marcelo Queiroga

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 19:28

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

02 jun 2022 às 19:28
Depois de o Ministério da Saúde afirmar que aprovará a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para quem tem 50 anos ou mais, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que está pronta para iniciar a imunização neste público no Espírito Santo, mas que depende da divulgação da nota técnica do ministério, que deve ocorrer ainda nesta semana. 
O documento trará informações de como a aplicação do imunizante deverá ser feita. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a expectativa é que a nota técnica seja publicada nesta sexta-feira (3).
"A Sesa e os municípios estão preparados para aplicar a segunda dose de reforço nas pessoas com 50 anos ou mais. Só estamos aguardando a nota técnica para ter garantia das doses para esta ampliação"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde
Até o momento, o Estado disponibiliza a quarta dose da vacina para maiores de 60 anos e imunossuprimidos.

REFORÇO TAMBÉM PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE

O subsecretário Luiz Carlos Reblin afirmou que a aplicação da quarta dose também será ampliada para os profissionais da área de saúde, e reforçou a importância das pessoas manterem a vacinação contra o coronavírus atualizada.
"Lembrando que temos mais de 1,4 milhão de capixabas com esquema vacinal atrasado. Para tomar a segunda dose de reforço é necessário estar com a vacinação em dia. Então, procure a sua cidade e a sua unidade de saúde para atualizar o cartão. Essa é a melhor forma de se prevenir contra a Covid-19", ressaltou.
A medida de ampliação do público-alvo para a quarta dose acontece em um momento em que o Brasil e o Espírito Santo vivem uma fase de aumento de casos confirmados da doença. No Estado, maio terminou com um crescimento de 24% nas infecções.
ES vai ampliar quarta dose para público 50 mais e profissionais da saúde

Veja Também

Especialistas defendem aplicação da 4ª dose para frear alta de casos de Covid

Covid-19: saiba como vai funcionar a vacinação em clínicas privadas

Casos de Covid no ES devem crescer até o fim de junho, alerta Reblin

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil espírito santo Ministério da Saúde SESA Covid-19 Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados