ES vai ampliar 4ª dose para público 50+ e profissionais da saúde

Depois de o Ministério da Saúde afirmar que aprovará a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para quem tem 50 anos ou mais, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que está pronta para iniciar a imunização neste público no Espírito Santo, mas que depende da divulgação da nota técnica do ministério, que deve ocorrer ainda nesta semana.
O documento trará informações de como a aplicação do imunizante deverá ser feita. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a expectativa é que a nota técnica seja publicada nesta sexta-feira (3).
"A Sesa e os municípios estão preparados para aplicar a segunda dose de reforço nas pessoas com 50 anos ou mais. Só estamos aguardando a nota técnica para ter garantia das doses para esta ampliação"
Até o momento, o Estado disponibiliza a quarta dose da vacina para maiores de 60 anos e imunossuprimidos.
REFORÇO TAMBÉM PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE
O subsecretário Luiz Carlos Reblin afirmou que a aplicação da quarta dose também será ampliada para os profissionais da área de saúde, e reforçou a importância das pessoas manterem a vacinação contra o coronavírus atualizada.
"Lembrando que temos mais de 1,4 milhão de capixabas com esquema vacinal atrasado. Para tomar a segunda dose de reforço é necessário estar com a vacinação em dia. Então, procure a sua cidade e a sua unidade de saúde para atualizar o cartão. Essa é a melhor forma de se prevenir contra a Covid-19", ressaltou.
A medida de ampliação do público-alvo para a quarta dose acontece em um momento em que o Brasil e o Espírito Santo vivem uma fase de aumento de casos confirmados da doença. No Estado, maio terminou com um crescimento de 24% nas infecções.
ES vai ampliar quarta dose para público 50 mais e profissionais da saúde