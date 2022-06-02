ES vai ampliar 4ª dose para público 50+ e profissionais da saúde

O documento trará informações de como a aplicação do imunizante deverá ser feita. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a expectativa é que a nota técnica seja publicada nesta sexta-feira (3).

"A Sesa e os municípios estão preparados para aplicar a segunda dose de reforço nas pessoas com 50 anos ou mais. Só estamos aguardando a nota técnica para ter garantia das doses para esta ampliação"

Até o momento, o Estado disponibiliza a quarta dose da vacina para maiores de 60 anos e imunossuprimidos.

"Lembrando que temos mais de 1,4 milhão de capixabas com esquema vacinal atrasado. Para tomar a segunda dose de reforço é necessário estar com a vacinação em dia. Então, procure a sua cidade e a sua unidade de saúde para atualizar o cartão. Essa é a melhor forma de se prevenir contra a Covid-19", ressaltou.