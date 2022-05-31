Covid-19: mesmo com alta de casos, mortes caem 67% no ES em maio

Diferentemente do que aconteceu com os óbitos, as infecções voltaram a crescer no Espírito Santo. Neste mês, mais 7.149 pessoas testaram positivo para a doença — um aumento de 24,8% na comparação com abril. Na média, foram 10 novos casos confirmados por hora no Estado.

Para combater o novo avanço da pandemia, a Secretaria de Estado da Saúde reforça o pedido para que as pessoas se testem diante de sintomas respiratórios e estejam com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Atualmente, quase 1,5 milhão de capixabas estão com doses em atraso.