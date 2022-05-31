Covid-19: mesmo com alta de casos, mortes caem 67% no ES em maio

Pela terceira vez consecutiva, o Espírito Santo registrou queda no número de mortes causadas pelo coronavírus. O Estado fechou o mês de maio com 18 óbitos em decorrência da doença, número que é 67,2% menor que o registrado em abril, quando 55 pessoas perderam a vida.
Os dados são do Painel Covid-19, do governo do Espírito Santo, onde são divulgados diariamente os números de novos casos e mortes em território capixaba. Dos 31 dias de maio, 20 deles não houve óbitos lançados na plataforma, refletindo o cenário de melhora no que diz respeito à redução de casos graves em decorrência do coronavírus. A média diária de mortes por aqui não chegou a uma durante o mês.
NOVOS CASOS EM ALTA NO ES
Diferentemente do que aconteceu com os óbitos, as infecções voltaram a crescer no Espírito Santo. Neste mês, mais 7.149 pessoas testaram positivo para a doença — um aumento de 24,8% na comparação com abril. Na média, foram 10 novos casos confirmados por hora no Estado.
Há duas semanas, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, já havia adiantado a tendência de aumento de casos do coronavírus. Nesta terça-feira (31), em entrevista à CBN Vitória, ele afirmou que as contaminações devem seguir aumentando pelas próximas dez semanas, até meados de agosto.
Nésio também detalhou que, em seis semanas, o número de infecções aumentou sete vezes, passando de 322 para cerca de 2,2 mil. A taxa de positividade também cresceu nas últimas cinco semanas, chegando a 20% de todos os testes realizados em território capixaba.
Para combater o novo avanço da pandemia, a Secretaria de Estado da Saúde reforça o pedido para que as pessoas se testem diante de sintomas respiratórios e estejam com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Atualmente, quase 1,5 milhão de capixabas estão com doses em atraso.