ES terá nova matriz para acompanhar comportamento da Covid-19

O Espírito Santo terá uma nova matriz para monitoramento da pandemia da Covid-19 Crédito: Luciney Araújo

Espírito Santo terá uma matriz epidemiológica própria para acompanhar o comportamento da pandemia da Covid-19 no Estado. Segundo o secretário da Saúde do Estado, Nésio Fernandes, a nova matriz não será usada para determinar restrições em atividades sociais ou econômicas, mas apenas como ferramenta dos órgãos de saúde.

Durante pronunciamento nesta terça-feira (17), Nésio ressaltou a importância de o Estado ter uma matriz de monitoramento epidemiológico própria, para observar o comportamento da doença. A matriz, segundo o secretário, será publicada nas próximas semanas.

"Não se trata de uma nova matriz de risco, de um instrumento que determinará medidas de restrição a atividades econômicas e sociais, mas um instrumento de controle de gestão por parte das autoridades sanitárias" Nésio Fernandes - Secretário da Saúde do Estado

“Nós finalizamos a construção da nova matriz epidemiológica que irá estabelecer padrões e indicadores de alerta para o comportamento da pandemia. Será publicada na próxima semana, de modo que o Estado terá uma matriz própria para fazer a gestão epidemiológica da pandemia", disse.

PESQUISA VAI IDENTIFICAR PERFIL DE NÃO VACINADOS NO ES

Durante o pronunciamento desta terça-feira, Nésio Fernandes também anunciou que serão conduzidas duas pesquisas entre a população do Espírito Santo. Uma delas procurará identificar a exposição e presença de anticorpos entre não vacinados contra a Covid-19 e a outra quer traçar o perfil das pessoas que ainda não procuraram a imunização contra a doença.

"Nós iremos fazer um novo inquérito soroepidemiológico para poder identificar, na população não vacinada, a exposição e a presença de anticorpos para o Sars-Cov-2 na população com menos de 5 anos e também na população adulta. Uma segunda pesquisa fará o perfil da hesitação vacinal no Estado. Queremos saber quais as razões e o perfil das pessoas que não se vacinaram e não retornaram para atualização do esquema de vacinação e que não tem vacinado seus filhos", detalhou.

97% dos capixabas já receberam ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva