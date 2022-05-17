ES tem crescimento de novos casos de Covid-19, alerta secretário de Saúde

Secretário da Saúde aponta aumento de casos de Covid-19 no Estado Crédito: Vitor Jubini

O número de novos casos de Covid-19 tem subido no Espírito Santo. O alerta foi feito pelo secretário da Saúde do Estado, Nésio Fernandes, durante pronunciamento nesta terça-feira (17). Segundo ele, as novas infecções pela doença subiram em 57% em relação às últimas semanas.

Nésio Fernandes apontou que o Espírito Santo saltou de 331 casos confirmados da doença há 28 dias para mais de 900 na semana passada. Ele também alertou para o aumento no número de resultados positivos em testes para detecção da doença.

"O Estado apresenta um cenário de controle da pandemia em termos de hospitalizações e de óbitos, no entanto, saímos de 331 casos confirmados de Covid há quatro semanas para 919 casos na última semana. Até o primeiro dia dessa semana, já alcançamos 285 casos de Covid-19. A positividade dos testes antígenos saiu da casa de 1% para 7% e dos testes RT-PCR de menos de 1% para 3%", declarou o secretário.

Nésio Fernandes e Luiz Carlos Reblin fizeram pronunciamento sobre a Covid-19 no ES nesta terça (17) Crédito: Divulgação/Sesa

Uma das estratégias adotadas desde o começo da pandemia pelo Estado para conter o avanço da Covid-19 é a ampla oferta de testagem. Durante o pronunciamento, Nésio Fernandes também reforçou a necessidade de manter esse planejamento, mesmo em casos de sintomas leves.

"Temos uma redução da percepção de risco da população e também da suspeita dos quadros de Covid-19, em que sintomas leves, característica de uma população amplamente vacinada, transcorrem sem a suspeita de uma possível infecção pelo Sars-Cov-2. Temos uma disponibilidade muito grande de testes no Espírito Santo, por isso, reforçamos a necessidade de ampliação da suspeita via diagnóstico. É uma questão de protocolo. Não depende da avaliação do enfermeiro, do médico ou de uma classificação de risco o acesso ao teste da Covid-19. Nosso alerta de que pequenos sintomas respiratórios podem sim ser suspeita de Covid-19 e devem levar a buscar o teste”, argumentou Nésio Fernandes.

O secretário também chamou atenção para o índice de vacinação contra a doença no Estado. Ele pontuou que 90% da população adulta e dos idosos já têm a segunda dose, mas alertou para o baixo ritmo de imunização de crianças. Além disso, destacou que 1,4 milhão de capixabas estão com doses em atraso.

"Nós temos uma média de 4,75 pacientes demandando leitos por semana. Temos uma capacidade assistencial para suportar as demandas e entendemos que o momento necessita de uma atualização da avaliação dos cenários possíveis. Nós praticamente já alcançamos 90% de vacinação com duas doses na população adulta e na população idosa no Estado. Já alcançamos 46% de cobertura da D4 na população idosa, enquanto na população infantil de 5 a 11 anos vamos alcançando 51% de cobertura de D1 e 25% de cobertura de D2", detalhou.

VEJA OUTROS ASSUNTOS ABORDADOS NO PRONUNCIAMENTO

Nésio Fernandes e o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, que também estava presente na coletiva, abordaram outros pontos. Veja abaixo:

Alerta para novas variantes: "As vacinas são medidas de prevenção, de controle. Elas devem ser aplicadas, principalmente, nos momentos em que não temos óbitos, não temos internações e temos poucos casos, para justamente impedir que uma população com uma ampla cobertura vacinal sofra com o descontrole. A Covid-19 já é uma doença imunoprevenível, com vacinas eficazes. As novas variantes representam um risco no mundo e também no Brasil. Nós temos um desfecho da cobertura vacinal reduzindo o risco do escape vacinal das novas variantes a partir das diversas doses de reforço", disse Nésio.



Vacinados têm menos complicações no pós-Covid: “Pesquisas indicam que pessoas vacinadas têm menos complicações depois que tem a Covid. Comprovadamente, quem tem vacina, tem menos complicações depois que passa pela doença. Temos todas as razões para tomar a vacina, porque reduz a transmissão, menos pessoas se infectam. Quando adoece, adoece com menos gravidade. Diminui o risco de morrer e, agora, comprovadamente, diminui a complicações”, afirmou Reblin.



Novas estratégias de vacinação no Estado: “Neste cenário, medidas estão sendo preparadas pelas autoridades sanitárias do Estado na perspectiva de reforçar a nossa capacidade de ampliação da cobertura vacinal. Nós pretendemos estabelecer a meta de, em 90 dias, alcançar a meta de 90% de cobertura para cada esquema de vacinação apto às faixas etárias. Estabelecemos com os municípios capixabas uma resolução definindo no mínimo um mutirão estadual por mês até o final deste ano para garantir reforços na capacidade de imunização. Foram ampliadas em 70% as salas de vacina em todos os Estados, atuamos com os municípios na recomposição da capacidade de vacinação em horários diferenciados e mutirões de vacinação que devem ocorrer de maneira individual nos municípios em locais de alto fluxo”, argumentou Nésio.

Nésio pede que população siga testando contra a Covid-19: “Temos uma redução da percepção de risco da população também da suspeita dos quadros de Covid-19, em que sintomas leves, característica de uma população amplamente vacinada, transcorrem sem a suspeita de uma possível infecção pelo Sars-Cov-2. Temos uma disponibilidade muito grande de testes no Espírito Santo, por isso, reforçamos a necessidade de ampliação da suspeita diagnóstico. É uma questão de protocolo. Não depende da avaliação do enfermeiro, do médico ou de uma classificação de risco o acesso ao teste da Covid-19. Nosso alerta de que pequenos sintomas respiratórios podem sim ser suspeita de Covid-19 e devem levar a buscar o teste”, afirmou o secretário.

Proposta de intensificação mensal de vacinação no Estado: “Nós estamos elaborando uma proposta de resolução para que a cada mês um período de intensificação de vacinação seja efetuado aqui no Espírito Santo. Tem muitas cidades fazendo vacinação à noite, é um exemplo muito bom a ser seguido”, pontuou Reblin.



Nésio recomenda uso de máscaras: “Tivemos um crescimento de 57% no número de casos observados em relação às últimas semanas. Esse fenômeno representa, para o Estado, um alerta de uma nova mobilização de todos pela vacinação, pela testagem e pelo reforço da recomendação para o uso das máscaras. Aqueles que possuem qualquer sintoma devem procurar a testagem, se isolar e, se estiverem confirmados, manter o isolamento de 7 a 10 dias”, reforçou o secretário.



Pesquisas vão identificar anticorpos contra a Covid-19 e perfil de pessoas não vacinadas no Estado: “Nós iremos fazer um novo inquérito soroepidemiológico para poder identificar na população não vacinada a exposição e a presença de anticorpos para o Sars-Cov-2 na população com menos de 5 anos e também na população adulta. Uma segunda pesquisa fará o perfil da hesitação vacinal no Estado. Queremos saber quais as razões e o perfil das pessoas que não se vacinaram e não retornaram para atualização do esquema de vacinação e que não tem vacinado seus filhos. Temos 97% da população adulta que recebeu pelo menos a primeira dose, no entanto, esses adultos não têm levado seus filhos para se vacinarem, o que tem impacto a cobertura de outras vacinas”, disse Nésio.

ES terá matriz epidemiológica própria: “Nós finalizamos a construção da nova matriz epidemiológica que irá estabelecer padrões e indicadores de alerta para o comportamento da pandemia. Será publicada na próxima semana, de modo que o Estado terá uma matriz própria para fazer a gestão epidemiológica da pandemia. Não se trata de uma nova matriz de risco, de um instrumento que determinará medidas de restrição a atividades econômicas e sociais, mas um instrumento de controle de gestão por parte das autoridades sanitárias”, contou Nésio.