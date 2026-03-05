Após 3 dias

Corpo de lavrador que desapareceu em rio de São Mateus é encontrado

Leomário Araújo Berto, de 36 anos estava desaparecido desde segunda-feira (2) quando saiu de casa dizendo que buscaria uma embarcação no rio e não retornou; o corpo foi encontrado quatro dias depois

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:36

O corpo de Leomário foi encontrado por moradores que ajudavam nas buscas Crédito: Leitor | A Gazeta

O corpo de Leomário Araújo Berto, de 36 anos, desaparecido desde segunda-feira (2) na comunidade de Dilô Barbosa, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (5).

De acordo com familiares, o lavrador saiu de casa informando que iria buscar um barco que estava na outra margem do rio e que faria a travessia a nado. Mesmo após ser alertado sobre o risco, devido à cheia do rio, ele decidiu seguir e não retornou para casa ao final do dia.

As buscas começaram na manhã de terça-feira (3). Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta do meio da manhã desta quinta-feira, a equipe foi informada de que moradores haviam localizado um corpo na região. Os bombeiros foram até o local e fizeram a remoção até um ponto de fácil acesso, onde o irmão da vítima realizou o reconhecimento. A identificação oficial ficará a cargo da Polícia Científica.

A Polícia Civil informou que o corpo será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Linhares.

