Covid-19: saiba como vai funcionar a vacinação em clínicas privadas

Vacina da AstraZeneca contra a Covid Crédito: Carlos Alberto Silva

"O mercado privado trabalha de forma diferente. O fabricante tem que ter o registro definitivo, embalagem específica para o mercado privado e preço determinado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Hoje apenas a AstraZeneca tem todas essas documentações" afirma.

Já a respeito da disponibilidade das doses da vacina, Barbosa contou que elas estão liberadas para toda a rede privada de clínicas do país. A medida ocorre após o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), que impossibilitava a oferta do imunizante para a rede privada.

As primeiras doses de vacina da AstraZenca contra Covid-19, encaminhadas para o setor privado, foram recebidas para aplicação na última terça-feira (31) em clínicas do Rio, São Paulo e Belo Horizonte.

"Tivemos a informação que algumas capitais já receberam a vacina. Mas a gente ainda não tem o relatório de todas as localidades. Só que é bom frisar que a vacina está disponível para qualquer clínica que quiser adquirir. Não houve nenhum direcionamento ou existe um perfil para comprá-la." Geraldo Barbosa - Presidente da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas

Barbosa ainda explicou que o imunizante tem a mesma tecnologia da vacina dada na rede pública (a da Fiocruz ), mas que a versão da rede privada é importada diretamente da fabricante britânica.

Por conta disso, a ABCVac estima que o preço deve girar em torno de R$ 300 e R$ 350. No cálculo, incluem custos com logística, armazenamento e variação por região.

Ainda segundo a ABCVac, a aplicação particular da terceira dose pode ser feita em qualquer pessoa acima de 18 anos, independentemente do esquema primário, desde que tenha um intervalo de pelo menos quatro meses da segunda dose. Pessoas acima de 18 anos que não receberam nenhuma dose também podem se vacinar na rede particular.

"O setor privado funciona de forma complementar ao Programa Nacional de Imunizações. Então aquelas pessoas que tem dificuldade de comparecer ao posto de saúde no horário que funciona, que gosta de ter um horário diferenciado, um agendamento, as clínicas privadas estão aí" Geraldo Barbosa - Presidente da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas

Barbosa reforça que há uma fatia de mercado a ser explorada: a dos brasileiros que ainda não foram ao Sistema Único de Saúde (SUS) por vontade própria.