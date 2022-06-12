Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perda total

Borracharia pega fogo e fica completamente destruída na Serra

O estabelecimento fica às margens da pista lateral da BR 101, em Carapina, e pertence a um borracheiro de Cariacica. O pequeno comércio era o sustento dele, dos três filhos e esposa

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 12:43

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

12 jun 2022 às 12:43
Borracharia pega fogo e fica completamente destruída na Serra
O sustento de uma família virou cinzas em decorrência de um incêndio ocorrido no começo da manhã deste domingo (12). Ainda amanhecia quando as chamas rapidamente se espalharam e destruíram completamente uma borracharia às margens da pista lateral da BR 101, em Carapina, na Serra, ao lado do viaduto por cima da linha férrea. O local ainda fica próximo a um posto de combustíveis.
De acordo com a apuração do repórter André Falcão, da  TV Gazeta, que chegou ao local com as chamas já controladas, o estabelecimento pertence a um homem identificado como Jadilson, que não estava na borracharia quando o fogo começou.
Serra
O incêndio destruiu completamente a borracharia que fica às margens da pista lateral da BR 101, na Serra Crédito: André Falcão/TV Gazeta
Genilson, amigo do proprietário, conversou com a reportagem da TV Gazeta e explicou que a pequena borracharia é de onde Jadilson, que mora em Cariacica, sustenta os três filhos e a esposa. Ao observar o local em chamas, Genilson tentou salvar algumas peças e equipamentos, mas não conseguiu devido à intensidade das chamas. Motoristas que passaram pela BR 101 também filmaram o fogo consumindo o comércio.
Nas imagens é possível ver uma guarnição do Corpo de Bombeiros de combate a incêndio se aproximando da borracharia em chamas. O fogo foi controlado pelos militares, porém o espaço foi todo queimado. Devido à quantidade de materiais combustíveis, as chamas rapidamente ganharam força e consumiram o que havia na borracharia.

CAUSAS

Os bombeiros informaram à reportagem da TV Gazeta que ainda não é possível afirmar o que causou o incêndio. Mas, entre as possibilidades levantadas, o fogo pode ter começado devido a um curto circuito ou até mesmo pela ação de usuários de drogas, visto que uma área aos fundos da borracharia é muito utilizada por viciados em crack e outros entorpecentes.
Não há registro de pessoas feridas no incêndio, porém o local ficou completamente destruído.

Veja Também

Vídeo: incêndio atinge loja no Centro de Linhares

Incêndio atinge hospital no Rio e pacientes são retirados às pressas

Susto: ônibus articulado do Transcol tem princípio de incêndio em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros BR 101 Serra Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados