Your browser does not support the audio element. Borracharia pega fogo e fica completamente destruída na Serra

O sustento de uma família virou cinzas em decorrência de um incêndio ocorrido no começo da manhã deste domingo (12). Ainda amanhecia quando as chamas rapidamente se espalharam e destruíram completamente uma borracharia às margens da pista lateral da BR 101 , em Carapina, na Serra , ao lado do viaduto por cima da linha férrea. O local ainda fica próximo a um posto de combustíveis.

De acordo com a apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, que chegou ao local com as chamas já controladas, o estabelecimento pertence a um homem identificado como Jadilson, que não estava na borracharia quando o fogo começou.

O incêndio destruiu completamente a borracharia que fica às margens da pista lateral da BR 101, na Serra Crédito: André Falcão/TV Gazeta

Genilson, amigo do proprietário, conversou com a reportagem da TV Gazeta e explicou que a pequena borracharia é de onde Jadilson, que mora em Cariacica, sustenta os três filhos e a esposa. Ao observar o local em chamas, Genilson tentou salvar algumas peças e equipamentos, mas não conseguiu devido à intensidade das chamas. Motoristas que passaram pela BR 101 também filmaram o fogo consumindo o comércio.

Nas imagens é possível ver uma guarnição do Corpo de Bombeiros de combate a incêndio se aproximando da borracharia em chamas. O fogo foi controlado pelos militares, porém o espaço foi todo queimado. Devido à quantidade de materiais combustíveis, as chamas rapidamente ganharam força e consumiram o que havia na borracharia.

CAUSAS

Os bombeiros informaram à reportagem da TV Gazeta que ainda não é possível afirmar o que causou o incêndio. Mas, entre as possibilidades levantadas, o fogo pode ter começado devido a um curto circuito ou até mesmo pela ação de usuários de drogas, visto que uma área aos fundos da borracharia é muito utilizada por viciados em crack e outros entorpecentes.