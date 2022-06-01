Susto: ônibus articulado do Transcol tem princípio de incêndio em Vitória

Uma ação rápida de populares e bombeiros evitou que o fogo se alastrasse por um ônibus articulado do Transcol , mais conhecido como "minhocão", no fim da manhã desta quarta-feira (1º), em Vitória

O coletivo da linha 504 - Terminal Jacaraípe/Terminal Itacibá - trafegava pela Avenida César Hilal, pouco antes da sede da Secretaria de Educação, a Sedu , quando o princípio de incêndio começou no eixo e no interior roda traseira esquerda da segunda metade do coletivo após o pneu estourar no momento em que o veículo parava no ponto.

Coincidentemente, o diretor do Sindirodoviários, Miguel Leite, passava pelo trecho e notou a fumaça saindo do outro ônibus. Rapidamente ele parou, e com a ajuda de outras pessoas, iniciou o combate às chamas, com extintores de lojas da região e do próprio ônibus.

Os bombeiros jogaram muita água para esfriar a região onde o fogo começou no coletivo do Transcol Crédito: Ricardo Medeiros

Quando os militares do Corpo de Bombeiros chegaram, por volta das 11h30, o fogo já estava controlado e foi realizado o trabalho de resfriamento na área onde havia começado o princípio de incêndio.

Devido ao incidente, duas faixas no sentido Centro foram bloqueadas pelo ônibus avariado e a viatura de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, respectivamente.

Segundo o próprio motorista confirmou à reportagem da TV Gazeta no local, cerca de 10 passageiros estavam no coletivo e não houve feridos. Todos saíram e seguiram viagem em outras linhas. O coletivo permaneceu no local à espera da remoção pela empresa proprietária.

DESMAIO E ACIDENTE

Mais cedo e perto de onde o "minhocão" quase pegou fogo, um motorista de um carro de passeio passou mal enquanto dirigia e bateu contra a mureta de proteção da Terceira Ponte, já próximo das cabines do pedágio. Devido ao impacto, muita fumaça saiu do motor, o que confundiu algumas pessoas sobre um possível incêndio.

A assessoria da Rodosol, entretanto, explicou que às 7h32, o carro colidiu depois que o condutor sentiu-se mal e desmaiou. Uma ambulância da concessionária foi deslocada ao local e o homem foi socorrido para o Pronto Atendimento da Praia do Suá, também em Vitória.