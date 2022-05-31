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Vídeo: motorista e passageiro brigam dentro de ônibus em Cariacica

Por meio do GVBus, empresa responsável pelo coletivo disse que motorista foi alvo de tentativa de agressão, e que as circunstâncias do fato estão em apuração

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 18:33

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

31 mai 2022 às 18:33
Um motorista do Sistema Transcol e um passageiro se desentenderam dentro de um ônibus da linha 742 na tarde desta terça-feira (31). No momento da confusão, o coletivo estava parado na rua, no bairro Campo Grande, em Cariacica, com alguns passageiros e com a porta da frente aberta. Pessoas que passavam pelo local flagraram o momento da briga. 
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) foi procurado pela reportagem de A Gazeta e contou que, segundo a empresa responsável pelo coletivo, o motorista foi alvo de uma tentativa de agressão dentro do ônibus. A entidade explicou que as circunstâncias do fato estão em apuração.
O GVBus destacou que outro ônibus foi enviado para seguir viagem e que um boletim de ocorrência será registrado. A empresa responsável pelo coletivo ressaltou que repudia qualquer ato de violência e que todos os seus colaboradores são treinados para atender os passageiros com respeito e dignidade.
Procurada, a Polícia Militar disse que foi acionada na tarde desta terça-feira, por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), mas os militares foram ao local indicado e não localizaram o ônibus e os envolvidos.

SEGUNDO DIA DE AGRESSÃO EM COLETIVO

Outro caso de confusão em ônibus ocorreu nesta segunda-feira (30), mas na Serra.  Um motorista do Sistema Transcol agrediu um passageiro durante um desentendimento em um ônibus da linha 813, no Terminal de Laranjeiras. Informações enviadas à reportagem foram de que a motivação da briga seria a demora para que o coletivo saísse do terminal. A discussão teria acontecido do lado de fora do veículo.
Na ocasião, o GVBus disse que a empresa responsável pelo coletivo comunicou que o motorista do ônibus foi temporariamente afastado, e que estava apurando os fatos para tomar as medidas necessárias. 

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