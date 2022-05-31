Vídeo: motorista e passageiro brigam dentro de ônibus em Cariacica

Um motorista do Sistema Transcol e um passageiro se desentenderam dentro de um ônibus da linha 742 na tarde desta terça-feira (31). No momento da confusão, o coletivo estava parado na rua, no bairro Campo Grande, em Cariacica , com alguns passageiros e com a porta da frente aberta. Pessoas que passavam pelo local flagraram o momento da briga.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) foi procurado pela reportagem de A Gazeta e contou que, segundo a empresa responsável pelo coletivo, o motorista foi alvo de uma tentativa de agressão dentro do ônibus. A entidade explicou que as circunstâncias do fato estão em apuração.

O GVBus destacou que outro ônibus foi enviado para seguir viagem e que um boletim de ocorrência será registrado. A empresa responsável pelo coletivo ressaltou que repudia qualquer ato de violência e que todos os seus colaboradores são treinados para atender os passageiros com respeito e dignidade.

Procurada, a Polícia Militar disse que foi acionada na tarde desta terça-feira, por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), mas os militares foram ao local indicado e não localizaram o ônibus e os envolvidos.

SEGUNDO DIA DE AGRESSÃO EM COLETIVO