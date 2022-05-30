Motorista de ônibus agride passageiro em briga na Serra

Um motorista do Sistema Transcol agrediu um passageiro durante um desentendimento em um ônibus da linha 813 nesta segunda-feira (30), no Terminal de Laranjeiras, na Serra. As informações enviadas à reportagem são de que a motivação da briga seria a demora para que o coletivo saísse do terminal. A discussão teria acontecido do lado de fora do veículo.
Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVbus), a empresa responsável pelo coletivo informou que o motorista do ônibus foi temporariamente afastado. A empresa relatou que está apurando os fatos para tomar as medidas necessárias, e disse que um boletim de ocorrência sobre o ocorrido será registrado.
Ainda segundo o GVBus, a empresa responsável pelo coletivo repudia qualquer tipo de violência. "O ato não condiz com a conduta dos colaboradores, que são treinados para atender os passageiros com respeito e dignidade", afirmou.
Procurada pela reportagem da TV Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento, na tarde desta segunda-feira, no plantão vigente da Delegacia Regional de Serra. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência a corporação terá informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.
Com informações de Gabriel Mazim, da TV Gazeta