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Foi afastado

Motorista de ônibus agride passageiro em briga na Serra

Motivação do desentendimento seria uma reclamação do passageiro por conta da demora do ônibus para sair do Terminal de Laranjeiras. Empresa disse que está apurando os fatos

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 17:45

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

30 mai 2022 às 17:45
Um motorista do Sistema Transcol agrediu um passageiro durante um desentendimento em um ônibus da linha 813 nesta segunda-feira (30), no Terminal de Laranjeiras, na Serra.  As informações enviadas à reportagem são de que a motivação da briga seria a demora para que o coletivo saísse do terminal. A discussão teria acontecido do lado de fora do veículo. 
Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVbus), a empresa responsável pelo coletivo informou que o motorista do ônibus foi temporariamente afastado. A empresa relatou que está apurando os fatos para tomar as medidas necessárias, e disse que um boletim de ocorrência sobre o ocorrido será registrado. 
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Terminal de Laranjeiras, na Serra Crédito: Fabrício Christ
Ainda segundo o GVBus, a empresa responsável pelo coletivo repudia qualquer tipo de violência. "O ato não condiz com a conduta dos colaboradores, que são treinados para atender os passageiros com respeito e dignidade", afirmou.
Procurada pela reportagem da TV Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento, na tarde desta segunda-feira, no plantão vigente da Delegacia Regional de Serra. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência a corporação terá informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.
Com informações de Gabriel Mazim, da TV Gazeta

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