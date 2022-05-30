Motorista de caminhão morre em acidente entre três veículos no ES

Um homem morreu em um grave acidente envolvendo uma carreta, um caminhão-baú e um carro na manhã desta segunda-feira (30) na rodovia ES 080, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima, ainda não identificada, era o motorista do caminhão.
Segundo a apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o caminhão e a carreta teriam batido de frente. Não se sabe ainda as circunstâncias para ocorrer o acidente, mas há a informação de que havia neblina na pista no momento.
Acidente na ES 080, em Águia Branca
O carro era da Prefeitura de Água Doce do Norte, que informou que estavam no veículo a secretária de Educação, Leonora de Oliveira Maia, e o motorista. Os dois não ficaram feridos. Segundo a prefeitura, o carro não se envolveu em uma colisão direta com os demais veículos, mas saiu da pista, após tentar desviar.
Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram até o local para fazer atendimento às vítimas.
O motorista e um ajudante, que estavam na carreta, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
A Polícia Civil informou, por nota, que a ocorrência está em andamento e que o corpo do motorista do caminhão será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.