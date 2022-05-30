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Águia Branca

Motorista de caminhão morre em acidente entre três veículos no ES

Uma carreta, um caminhão-baú e um carro de passeio se envolveram na batida nesta segunda (30). A vítima, ainda não identificada, era o motorista do caminhão

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 13:16

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 mai 2022 às 13:16
Acidente na ES 080, em Águia Branca, envolveu um caminhão, uma carreta e um carro
Acidente na ES 080, em Águia Branca, envolveu um caminhão, uma carreta e um carro Crédito: Luiz Lima | Montagem A Gazeta
Um homem morreu em um grave acidente envolvendo uma carreta, um caminhão-baú e um carro na manhã desta segunda-feira (30) na rodovia ES 080, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima, ainda não identificada, era o motorista do caminhão. 
Segundo a apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o caminhão e a carreta teriam batido de frente. Não se sabe ainda as circunstâncias para ocorrer o acidente, mas há a informação de que havia neblina na pista no momento. 

Acidente na ES 080, em Águia Branca

O carro era da Prefeitura de Água Doce do Norte, que informou que estavam no veículo a secretária de Educação, Leonora de Oliveira Maia, e o motorista. Os dois não ficaram feridos. Segundo a prefeitura, o carro não se envolveu em uma colisão direta com os demais veículos, mas saiu da pista, após tentar desviar.
Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram até o local para fazer atendimento às vítimas.
O motorista e um ajudante, que estavam na carreta, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina. 
Polícia Civil informou, por nota, que a ocorrência está em andamento e que o corpo do motorista do caminhão será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

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