Confira o que muda com nova lei que desobriga inspeção predial em Vitória

Uma mudança na legislação de Vitória acaba com a obrigação de inspeções prediais na cidade. Desde a última segunda-feira (6), edificações públicas e privadas da Capital têm que apresentar, em vez de laudos periódicos de vistoria, um documento que traz, entre outras informações, a descrição da construção e dados de sua conservação e utilização, como fornecedores e limpeza.

O chamado Manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações pode ser elaborado pelo responsável legal pela edificação em um prazo de até dois anos após o prédio receber o Certificado de Conclusão da Obra. Com a mudança, ficam extintas também as multas que eram aplicadas às edificações que não apresentassem os laudos das técnicos das inspeções periódicas, que deveriam ser realizadas a cada dez anos.

A proposta partiu dos vereadores Armandinho Fontoura (Podemos) e Davi Esmael (PSD), autores do Projeto de Lei nº 74/2022, que foi aprovada pela Câmara e sancionada no mês de maio pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). A Lei n° 9.841 entrou em vigor a partir da publicação oficial, no último dia 6.

Vistorias continuam necessárias, mas sem periodicidade definida, e será exigido que o síndico mantenha cópia do documento. Além disso, o Manual de Uso deverá ser elaborado por um profissional habilitado, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea/ES) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES).

No entanto, mesmo por essas entidades a desobrigação das inspeções prediais não foi bem recebida. Para o presidente do CAU/ES), Heliomar Venancio, o laudo é fundamental para a saúde das edificações e traz segurança para a população. Por outro lado, as empresas do mercado imobiliário acreditam que o Manual de Uso e a inserção de uma cultura de prevenção garantirão a longevidade da construção, além de cortar custos de condomínios, por exemplo, com a desabrigação da inspeção predial.

Especialista em Direito Imobiliário, o advogado Diovano Rosetti lembra que o Código Civil Brasileiro já prevê a obrigatoriedade de síndico promover a manutenção em partes comuns do prédio, sob a responsabilidade de responder em caso de omissões. O responsável precisa imprimir as notas fiscais das fiscalizações de manutenção e guardá-las no manual, explica.

Prédios e casas em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-ES), em nota, lamenta a alteração e relembra que há um histórico recente de acidentes em edificações. “Em meio a tantas tragédias noticiadas pela mídia capixaba nos últimos anos, em condomínios, residências, ficamos consternados com a decisão que veta uma lei em que o laudo expedido valia por 10 anos após a concessão de conclusão de obra, ou seja, não era um serviço exigido todo ano e que tinha toda a garantia de profissionais qualificados”, diz trecho do posicionamento.

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) , Jorge Silva, segue a mesma linha. “Para nós, como órgão fiscalizador de obras públicas e privadas, consideramos um retrocesso muito grande. Um laudo de inspeção predial certifica as condições da obra baseado em um diagnóstico sucinto da obra e orienta as medidas e providências para que não haja acidentes”, comenta.

Em casos de obras novas, recém-inauguradas, o construtor é quem deve providenciar o Manual, segundo Rosetti. “O construtor deve fornecer o manual do síndico, um dossiê com todas as informações do prédio”. Quando o prédio tem mais de 10 anos de construção, ele vai precisar apresentar o manual em até dois anos após a publicação da lei.

“ROTINA MAIS SAUDÁVEL PARA OS IMÓVEIS”

O vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), Alexandre Schubert, acredita que os mecanismos atuais proporcionam uma alternativa melhor para evitar acidentes. “O manual estabelece uma rotina preventiva e de manutenção que é mais saudável para o imóvel, que garante a longevidade e evita situações de risco. O manual é mais simples para prevenir e manter. O morador normalmente descansa, não coloca a mão no bolso para evitar o problema. Mas aí fica caro depois, quando acontece. O laudo não evita isso”, fala Schubert.

Para o advogado Diovano Rosetti, o laudo da inspeção era um gasto extra para o condomínio e deve ser inserida na comunidade uma cultura de prevenção. “Entendo que o Brasil já tem leis em demasia. Como dito, no nosso ordenamento jurídico já consta obrigatoriedade de manutenção do prédio. O referido laudo era um gasto extra que o condomínio era obrigado a suportar. A comunidade condominial deve ter a cultura de cuidar do patrimônio e não deixar se deteriorar”, conclui.