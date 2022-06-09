Vitória vai abrir 535 vagas em cursos de qualificação gratuitos

Curso para aprender o ofício de manicure terá duração de 160 horas Crédito: Pixabay

Prefeitura de Vitória vai abrir 535 vagas em cursos de qualificação profissional de graça, em áreas como gastronomia, beleza, administração, confecção, mecânica, tecnologia, construção civil, turismo e comércio. As aulas terão a duração de 15 a 200 horas e são destinadas a quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada.

Ao todo, serão 33 cursos oferecidos em parceria com o Senai e o Senac. As qualificações começam a ser oferecidas em julho e serão disponibilizadas até o final do ano, conforme informou o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho da Capital, Marcello Rodrigues.

Haverá oportunidades aprender o ofício de confeiteiro, eletricidade básica, montador e instalador móveis, padeiro, pintor de obras, programador de sistemas e de web, mecânica automotiva básica, corte, escova e penteado, cuidador de idoso, design de sobrancelha com henna, entre outras.

“Um dos filtros para a escolha dos cursos foi feito pela demanda do Sine . Só para se ter uma ideia, em 2021 foram 2.706 postos oferecidos pela agência e somente até 31 de maio já foram 2.884 vagas de trabalho. A ideia é que os participantes possam empreender ou se empregar. Há falta de mão de obra em diversos setores, como o da construção civil e os cursos devem ajudar a empregabilidade da população”, ressalta o secretário.

O contrato entre o Senai, o Senac e a Prefeitura de Vitória foi assinado nesta quinta-feira (9) pelo prefeito Lorenzo Pazolini . A iniciativa contará com investimento de R$ 585.160,43 e integra o Projeto "Trabalho Qualificado: Atendimento Aprovado". Os cursos serão realizados com recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

"Procuramos os melhores parceiros para preparar os moradores para as novas oportunidades. O Senai e o Senac estão canalizando todo o conhecimento, toda a expertise na qualificação profissional, que significa mudar vidas e realidades. Estamos vivendo um cenário muito profícuo para nossa cidade e estamos construindo isso junto com o setor produtivo", disse o prefeito Lorenzo Pazolini ao assinar os contratos.

CONFIRA A LISTA DE CURSOS

Em parceria com o Senai:

Assistente Administrativo

Auxiliar de Cozinheiro

Confeiteiro

Eletricidade Básica

Gesseiro

Informática Básica

Instalação de Gesso Acartonado

Mecânica Automotiva Básica

Mecânico de Manutenção de Geladeira

Montador e Instalador Móveis

Padeiro

Pintor de Obras

Programador de Sistemas

Programador Web