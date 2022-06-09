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Qualificação profissional

Vitória vai abrir 535 vagas em cursos de qualificação gratuitos

Aulas terão a duração de 15 a 200 horas e serão destinadas a quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou com carteira assinada

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 15:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jun 2022 às 15:36
Curso para manicure
Curso para aprender o ofício de manicure terá duração de 160 horas Crédito: Pixabay
Prefeitura de Vitória vai abrir 535 vagas em cursos de qualificação profissional de graça, em áreas como gastronomia, beleza, administração, confecção, mecânica, tecnologia, construção civil, turismo e comércio. As aulas terão a duração de 15 a 200 horas e são destinadas a quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada.
Ao todo, serão 33 cursos oferecidos em parceria com o Senai e o Senac. As qualificações começam a ser oferecidas em julho e serão disponibilizadas até o final do ano, conforme informou o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho da Capital, Marcello Rodrigues.
Haverá oportunidades aprender o ofício de confeiteiro, eletricidade básica, montador e instalador móveis, padeiro, pintor de obras, programador de sistemas e de web, mecânica automotiva básica, corte, escova e penteado, cuidador de idoso, design de sobrancelha com henna, entre outras.
“Um dos filtros para a escolha dos cursos foi feito pela demanda do Sine. Só para se ter uma ideia, em 2021 foram 2.706 postos oferecidos pela agência e somente até 31 de maio já foram 2.884 vagas de trabalho. A ideia é que os participantes possam empreender ou se empregar. Há falta de mão de obra em diversos setores, como o da construção civil e os cursos devem ajudar a empregabilidade da população”, ressalta o secretário.
O contrato entre o Senai, o Senac e a Prefeitura de Vitória foi assinado nesta quinta-feira (9) pelo prefeito Lorenzo Pazolini. A iniciativa contará com investimento de R$ 585.160,43 e integra o Projeto "Trabalho Qualificado: Atendimento Aprovado". Os cursos serão realizados com recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.
"Procuramos os melhores parceiros para preparar os moradores para as novas oportunidades. O Senai e o Senac estão canalizando todo o conhecimento, toda a expertise na qualificação profissional, que significa mudar vidas e realidades. Estamos vivendo um cenário muito profícuo para nossa cidade e estamos construindo isso junto com o setor produtivo", disse o prefeito Lorenzo Pazolini ao assinar os contratos.
CONFIRA A LISTA DE CURSOS
  • Em parceria com o Senai:
  • Assistente Administrativo
  • Auxiliar de Cozinheiro
  • Confeiteiro
  • Eletricidade Básica
  • Gesseiro
  • Informática Básica
  • Instalação de Gesso Acartonado
  • Mecânica Automotiva Básica
  • Mecânico de Manutenção de Geladeira
  • Montador e Instalador Móveis
  • Padeiro
  • Pintor de Obras 
  • Programador de Sistemas
  • Programador Web
  • Em parceria com o Senac:
  • Administração de Contas a Pagar, Receber e Tesouraria
  • Básico de Corte e Costura
  • Barbeiro
  • Biscoitos Finos
  • Corte, Escova e Penteado
  • Cuidador de Idoso
  • Design de Sobrancelha com Henna
  • Estratégia de Negociação
  • Manicure e Pedicure
  • Marketing Digital em E-Commerce
  • Mídias Digitais e Marketing Digital para Jovem
  • Montador e Reparador de Computador
  • Qualidade no Atendimento ao Cliente
  • Recepcionista
  • Salgadeiro
  • Técnicas de Confeitaria Básica
  • Técnicas de Vendas

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