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Qualificação profissional

10 mil vagas para fazer curso de graça sem sair de casa no ES

São 10 opções de cursos, com mil chances para cada um. A carga horária é de 120 horas; candidatos podem se inscrever até 17 de junho

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 13:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 jun 2022 às 13:24
Curso de qualificação on-line
Chances para se qualificar sem sair de casa Crédito: Pixabay
Já estão abertas as inscrições para as 10 mil vagas em cursos on-line de qualificação profissional de graça no Espírito Santo. As oportunidades são oferecidas  pelo programa Qualificar ES e são destinadas a quem quer dar uma turbinada no currículo para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria.
São 10 opções de cursos, com mil chances para cada um. A carga horária é de 120 horas.
Os interessados podem se inscrever até 17 de junho de 2022, no site do programa.  São permitidas duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.
Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet; e ser morador de um dos bairros que compõem o Estado Presente, conforme determina o edital
Os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso.
O resultado está previsto para ser divulgado em 23 de junho e as aulas estão previstas para começar no dia 28 do mesmo mês. Os participantes têm até 28 de agosto para concluir as aulas.
O Qualificar ES é um programa oferecido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides).
CONFIRA OS CURSOS
  • Assistente de Contabilidade 
  • Auxiliar Administrativo
  • Estratégia de Negócios
  • Formação de Tutores EAD
  • Inglês Básico
  • Marketing Digital para o Seu Negócio
  • Operador de Supermercados
  • Redação para o Enem
  • Secretaria Escolar
  • Word e Excel

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