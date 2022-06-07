10 mil vagas para fazer curso de graça sem sair de casa no ES

Chances para se qualificar sem sair de casa Crédito: Pixabay

Já estão abertas as inscrições para as 10 mil vagas em cursos on-line de qualificação profissional de graça no Espírito Santo. As oportunidades são oferecidas pelo programa Qualificar ES e são destinadas a quem quer dar uma turbinada no currículo para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria.

São 10 opções de cursos, com mil chances para cada um. A carga horária é de 120 horas.

Os interessados podem se inscrever até 17 de junho de 2022, no site do programa . São permitidas duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.

Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet; e ser morador de um dos bairros que compõem o Estado Presente, conforme determina o edital

Os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso.

O resultado está previsto para ser divulgado em 23 de junho e as aulas estão previstas para começar no dia 28 do mesmo mês. Os participantes têm até 28 de agosto para concluir as aulas.

O Qualificar ES é um programa oferecido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides).

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