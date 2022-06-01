Ifes abre 1.188 vagas em cursos técnicos; inscrições de 2 a 17 de junho

Oportunidades são para cursos integrados, concomitantes, subsequentes e Proeja; 50% das oportunidades serão destinadas a estudantes de escolas públicas

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 14:51

Diná Sanchotene

Campus Vitória do Ifes
Campus Vitória do Ifes: inscrições para processo seletivo abertos Crédito: Ifes/Divulgação
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai abrir processo seletivo para preencher 1.118 vagas em cursos técnicos de graça. Os candidatos poderão se inscrever de 2 a 17 de junho, no site da instituição
As oportunidades são para cursos integrados, concomitantes, subsequentes e Proeja na modalidade presencial e um curso técnico subsequente na modalidade a distância. De acordo com a instituição, 50% das oportunidades serão destinadas a estudantes de escola pública.
A taxa de inscrição é de R$ 50. O prazo para pedir isenção vai de 2 a 7 de junho, no endereço eletrônico do processo seletivo. Para os cursos do Proeja, entretanto, não há cobrança.

Veja Também

Nossa Bolsa e UniversidadES abrem 1.600 vagas

O ingresso para o curso técnico integrado será realizado por meio de prova, marcada para o dia 17 de julho. Já os candidatos aos cursos concomitantes e os subsequentes serão submetidos à análise de histórico escolar.
Segundo o Ifes, a inscrição para o Proeja deverá ser realizada durante a palestra de orientação que ocorrerá no dia 28 de junho, no teatro do Campus Vitória e a classificação será por critérios de desempate.
CONFIRA OS EDITAIS
CONFIRA OS CURSOS
Campus Aracruz
  • Técnico em Mecânica concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 40 vagas
Campus Cachoeiro
  • Técnico em Eletromecânica concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 36 vagas
  • Técnico em Mineração concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 36 vagas
  • Técnico em Informática concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 36 vagas
Campus Cariacica
  • Técnico em Logística concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
  • Técnico em Portos concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
Campus Colatina
  • Técnico em Manutenção e Suporte em Informática concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
  • Técnico em Edificações concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
  • Técnico em Segurança do Trabalho concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
Campus Guarapari
  • Técnico em Administração concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 36 vagas
  • Técnico em Eletrotécnica concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 36 vagas
Campus Linhares
  • Técnico em Administração concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 36 vagas
Campus Nova Venécia
  • Técnico em Mineração concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 40 vagas
  • Técnico em Meio Ambiente subsequente ao Ensino Médio – Noturno – 40 vagas
Campus São Mateus
  • Técnico em Eletrotécnica concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
  • Técnico em Mecânica concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
Campus Serra
  • Técnico em Internet das Coisas integrado ao Ensino Médio – Integral – 32 vagas
  • Técnico em Informática concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 40 vagas
  • Técnico em Automação Industrial concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
  • Técnico em Manutenção e Suporte em Informática concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
Campus Vila Velha
  • Técnico em Química concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 40 vagas
Campus Vitória
  • Técnico em Eletrotécnica concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
  • Técnico em Mecânica concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 36 vagas
  • Técnico em Mecânica concomitante ao Ensino Médio – Vespertino – 36 vagas
  • Técnico em Metalurgia concomitante ao Ensino Médio – Vespertino – 32 vagas
  • Técnico em Geoprocessamento subsequente ao Ensino Médio – Noturno – 40 vagas
  • Técnico em Segurança do Trabalho subsequente ao Ensino Médio – Noturno – 40 vagas
  • Técnico em Edificações subsequente ao Ensino Médio – Matutino – 36 vagas
  • Técnico em Guia de Turismo integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Noturno – 40 vagas
  • Técnico em Hospedagem integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Noturno – 40 vagas
  • Técnico em Metalurgia integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Noturno – 40 vagas
  • Técnico em Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Vespertino – 40 vagas
Cefor
  • Técnico em Multimeios Didáticos subsequente ao Ensino Médio – a Distância (com 2 dias de aulas presenciais semanais) – Noturno - 40 vagas
Veja Também

Ifes vai abrir 2.850 vagas para cursos gratuitos de programação de computadores

Indústria precisará de 179 mil profissionais qualificados até 2025 no ES

Ufes e Ifes perdem R$ 31,5 milhões com bloqueio de verbas para Educação

