Ifes abre 1.188 vagas em cursos técnicos; inscrições de 2 a 17 de junho

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai abrir processo seletivo para preencher 1.118 vagas em cursos técnicos de graça. Os candidatos poderão se inscrever de 2 a 17 de junho, no site da instituição.
As oportunidades são para cursos integrados, concomitantes, subsequentes e Proeja na modalidade presencial e um curso técnico subsequente na modalidade a distância. De acordo com a instituição, 50% das oportunidades serão destinadas a estudantes de escola pública.
A taxa de inscrição é de R$ 50. O prazo para pedir isenção vai de 2 a 7 de junho, no endereço eletrônico do processo seletivo. Para os cursos do Proeja, entretanto, não há cobrança.
O ingresso para o curso técnico integrado será realizado por meio de prova, marcada para o dia 17 de julho. Já os candidatos aos cursos concomitantes e os subsequentes serão submetidos à análise de histórico escolar.
Segundo o Ifes, a inscrição para o Proeja deverá ser realizada durante a palestra de orientação que ocorrerá no dia 28 de junho, no teatro do Campus Vitória e a classificação será por critérios de desempate.
Campus Aracruz
- Técnico em Mecânica concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 40 vagas
Campus Cachoeiro
- Técnico em Eletromecânica concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 36 vagas
- Técnico em Mineração concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 36 vagas
- Técnico em Informática concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 36 vagas
Campus Cariacica
- Técnico em Logística concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
- Técnico em Portos concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
Campus Colatina
- Técnico em Manutenção e Suporte em Informática concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
- Técnico em Edificações concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
- Técnico em Segurança do Trabalho concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
Campus Guarapari
- Técnico em Administração concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 36 vagas
- Técnico em Eletrotécnica concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 36 vagas
Campus Linhares
- Técnico em Administração concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 36 vagas
Campus Nova Venécia
- Técnico em Mineração concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 40 vagas
- Técnico em Meio Ambiente subsequente ao Ensino Médio – Noturno – 40 vagas
Campus São Mateus
- Técnico em Eletrotécnica concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
- Técnico em Mecânica concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
Campus Serra
- Técnico em Internet das Coisas integrado ao Ensino Médio – Integral – 32 vagas
- Técnico em Informática concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 40 vagas
- Técnico em Automação Industrial concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
- Técnico em Manutenção e Suporte em Informática concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
Campus Vila Velha
- Técnico em Química concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 40 vagas
Campus Vitória
- Técnico em Eletrotécnica concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 32 vagas
- Técnico em Mecânica concomitante ao Ensino Médio – Noturno – 36 vagas
- Técnico em Mecânica concomitante ao Ensino Médio – Vespertino – 36 vagas
- Técnico em Metalurgia concomitante ao Ensino Médio – Vespertino – 32 vagas
- Técnico em Geoprocessamento subsequente ao Ensino Médio – Noturno – 40 vagas
- Técnico em Segurança do Trabalho subsequente ao Ensino Médio – Noturno – 40 vagas
- Técnico em Edificações subsequente ao Ensino Médio – Matutino – 36 vagas
- Técnico em Guia de Turismo integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Noturno – 40 vagas
- Técnico em Hospedagem integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Noturno – 40 vagas
- Técnico em Metalurgia integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Noturno – 40 vagas
- Técnico em Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Vespertino – 40 vagas
Cefor
- Técnico em Multimeios Didáticos subsequente ao Ensino Médio – a Distância (com 2 dias de aulas presenciais semanais) – Noturno - 40 vagas
