Nossa Bolsa e UniversidadES abrem 1.600 vagas

Moradores do Espírito Santo que querem fazer um curso superior de graça já podem se inscrever no Programa Nossa Bolsa e conferir as oportunidades disponíveis na UniversidadES. A oferta é de mais de 1.600 vagas.

No Programa Nossa Bolsa, são 1.300 bolsas para graduação com 100% das vagas custeadas pelo governo do Estado. A iniciativa conta com 40 opções de cursos, em 20 instituições de Ensino Superior localizadas em municípios da Grande Vitória e do interior do Estado.

Oportunidade para fazer curso superior Crédito: Anna Bizon/ Freepik

Pode participar quem concluiu o Ensino Médio na rede pública ou em uma escola particular na condição de bolsista e fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 ou 2021. Também é necessário ter renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Entre as opções estão cursos como Direito, Enfermagem, Administração, Fisioterapia, Psicologia, Sistemas de Informação, Farmácia, Odontologia, Arquitetura e Urbanismo, Nutrição, Engenharia Mecânica e Publicidade e Propaganda.

O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo, a UniversidadES, que tem o objetivo de reunir e organizar políticas estaduais de educação profissional, de educação de níveis técnico e superior, priorizando a educação a distância, além da pesquisa, extensão e a inovação.

A prioridade de ingresso ao programa será para pessoas que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e de quem se autodeclara afrodescendente no ato da inscrição. Por isso, é preciso informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

UNIVERSIDADES

Também estão abertas 320 vagas de graduação no curso de Tecnologia em Sistemas para Internet ofertadas pelo Sistema Universidade do Espírito Santo, a UniversidadES.

Para participar, os candidatos devem ter certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente e ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) em, pelo menos, uma das edições a partir de 2018.

As oportunidades contemplam os seguintes municípios de: Baixo Guandu, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Mantenópolis, Mimoso do Sul, Piúma e Venda Nova do Imigrante. São 40 vagas para cada polo. A graduação tem duração de três anos, com ingresso no 2º semestre do ano letivo de 2022.

As inscrições podem ser feitas até 13 de junho, no site da iniciativa O edital foi lançado pelo Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ) e integra as ações da Universidade Aberta Capixaba (UnAC).

Para fazer a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e anexar toda a documentação exigida no edital em um único arquivo (formato pdf), com tamanho máximo de 7 MB. Após finalizar o preenchimento do documento, o interessado receberá, no e-mail informado, a confirmação da inscrição em um prazo de até 48 horas.

É bom lembrar que só vai receber o e-mail de confirmação o candidato que preencher de forma completa o formulário de inscrição, incluindo o anexo do arquivo contendo toda a documentação exigida e completar o processo de inscrição.

O curso será disponibilizado na modalidade a distância, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), havendo encontros presenciais e virtuais realizados por meio de webconferência, previstos no cronograma de cada disciplina.

O curso de graduação em Tecnologia em Sistemas para Internet visa à formação de profissionais que se ocupem do desenvolvimento de sistemas, de interfaces e aplicativos, do comércio e do marketing eletrônicos, além de páginas e portais para Internet e intranet.

A classificação preliminar e resultado da análise documental acontecerá em 30 de junho.