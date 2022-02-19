25 profissões que vão bombar em 2022 e podem mudar o rumo da sua carreira

Instrutor(a) de Agile

Competências mais comuns: Recrutamento de TI, entrevistas e triagem de currículos. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Recrutamento e Recursos Humanos. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 7,3 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: analista de recursos humanos, recrutador(a) e assistente administrativo.

Competências mais comuns: DevOps, amazon web services e docker. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Internet. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 10,5 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: consultor(a) de DevOps, engenheiro(a) de software e engenheiro(a) de servidor.

Competências mais comuns: apache spark, hadoop e hive. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Internet. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 9,8 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: engenheiro(a) de software, analista de dados e analista de business intelligence.

Competências mais comuns: Cibersegurança, segurança da informação e segurança de rede. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros, Contabilidade. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 12,2 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: analista de cibersegurança, analista de segurança da informação e especialista em segurança da informação.

Competências mais comuns: Outbound Marketing, prospecção de vendas e vendas internas. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Software de computadores e Serviços Financeiros. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,1 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: vendedor(a), assistente administrativo e especialista em vendas.

Competências mais comuns: Gestão de tráfego, Google Ads e marketing digital. Setores mais comuns: Marketing & Publicidade, Tecnologia da informação & Serviços e Serviços de facilities. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,8 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: assistente administrativo, analista de marketing e vendedor(a).

Competências mais comuns: Aprendizado de máquina, aprendizagem profunda e ciência de dados. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Software de computadores. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 4,8 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: engenheiro(a) de software, cientista de dados e engenheiro(a) de dados.

Competências mais comuns: Teste de usabilidade, experiência do usuário (UX) e design thinking. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Internet. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 8,5 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: designer de experiência do usuário, consultor(a) em design de produto e estrategista de design.

Competências mais comuns: Ciência de dados, aprendizado de máquina e python. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços bancários e Serviços Financeiros. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 7,5 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: cientista de dados, analista de dados e engenheiro(a) de software.

Competências mais comuns: Scrum, AngularJS e Microsoft SQL Server. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Software de computadores e Serviços de utilidade pública. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 7 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: analista de sistemas, engenheiro(a) de software e analista de desenvolvimento.

Competências mais comuns: Automação de processos, Robótica e Python. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Software de computadores e Indústria automotiva. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 6,5 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: engenheiro(a) de software, analista de sistemas e analista de suporte técnico.

Competências mais comuns: Git, Node.js e Docker. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Software de computadores e Serviços Financeiros. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,7 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: engenheiro(a) de software, engenheiro(a) de Full Stack e analista de sistemas.

Competências mais comuns: Consultoria de gerenciamento, Estratégia e Planejamento empresarial. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Software de computadores e Consultoria de gestão. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 13,1 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: gerente de projetos e gerente de projetos de tecnologia da informação.

Competências mais comuns: Scrum, Metodologias ágeis e Kanban. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Software de computadores. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 11,2 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: analista de negócios, gerente de produto e analista de sistemas.

Competências mais comuns: Teste de automação, Cucumber e Selenium. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Software de computadores. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 8,2 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: analista de QA (Quality Assurance), engenheiro(a) de teste de software e especialista de QA (Quality Assurance).

Competências mais comuns: Big Data, Python e ciência de dados. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Consultoria de gerenciamento e Contabilidade. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 8,2 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: analista de dados, cientista de dados e consultor(a) de BI (Business Intelligence).

Competências mais comuns: Experiência do cliente, estratégia de negócios e gerenciamento de equipes. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Internet. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 10,8 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: líder de sucesso de cliente e gerente de experiência do cliente.

Competências mais comuns: Adobe Illustrator, Adobe InDesign e design de interface de usuário. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Marketing & Publicidade e Serviços Financeiros. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,2 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: designer gráfico, diretor(a) criativo e web designer.

Competências mais comuns: Sistemas operacionais, Scrum e ITIL. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Software de computadores. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 7 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: analista de sistemas, analista de suporte técnico e analista de negócios.

Competências mais comuns: Análise de risco empresarial, análise financeira e gestão de risco operacional. Setores mais comuns: Logística & Cadeia de Suprimentos, Transportes rodoviários e ferroviários e Contabilidade. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 4,6 anos

Competências mais comuns: Desenho de produto, wireframing e desenho de interface de usuário. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Internet. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 8,7 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: designer de experiência do usuário (UX), designer de interface de usuário (UI) e designer gráfico.

Competências mais comuns: Negociação, gestão de vendas e sistemas operacionais. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Internet e Software de computadores .Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 9,1 anos .Principais cargos ocupados antes da contratação: especialista em vendas, gerente de vendas e analista de vendas.

Competências mais comuns: Enfermagem em tratamento intensivo, processo de enfermagem e assistência médica. Setores mais comuns: Hospitais & Assistência Médica; Saúde, Bem-estar & Fitness; e Prática Médica. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 6,6 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: enfermeiro(a), enfermeiro(a) de emergência e assistente de cuidados com paciente.

Competências mais comuns: Estratégia de Conteúdo, desenho gráfico e Adobe Illustrator .Setores mais comuns: Internet, Tecnologia da informação & Serviços e Serviços financeiros. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,6 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: UX writer e designer gráfico.