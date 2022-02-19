25 profissões que vão bombar em 2022 e podem mudar o rumo da sua carreira

Recrutador especializado em tecnologia, engenheiro de dados, cientista de dados, engenheiro de software, gestor de tráfego e especialista em cibersegurança são apenas algumas profissões que vão estar em alta ao longo de 2022, conforme levantamento feito pelo LinkedIn, rede social voltado para carreira.
A plataforma listou 25 empregos que cresceram nos últimos 4 anos e meio e que devem continuar liderando as contratações este ano. Tecnologia, ciência de dados e design são as áreas de destaque no Brasil, conforme aponta a listagem.
Um dos fatores que contribuem para a valorização desses profissionais é o fato das empresas estarem se adaptando aos escritórios híbridos e à digitalização das atividades. Para isto, as companhias estão dando prioridade para aperfeiçoar a experiência dos usuários, os sistemas de análises de dados e cibersegurança e, ainda, garantir um ótimo funcionamento das redes sociais.
Com o aumento na oferta de vagas para profissionais de TI, por exemplo, surge também a necessidade de contratar recrutadores especializados em tecnologia, o que explica o motivo deste cargo ocupar a primeira posição do ranking no Brasil.
Segundo o diretor geral do LinkedIn para América Latina, Milton Beck, essas profissões estão mudando a demanda por competências e direcionando o mercado de trabalho do futuro.
"As habilidades comportamentais continuam sendo essenciais, mas estamos vendo uma procura maior por especialização nestas áreas. Vale dizer que este cenário está se replicando em diversos países e a necessidade das empresas por cargos de tecnologia aumenta ano após ano"
Outros mercados, como México e Espanha, também seguem o mesmo padrão do Brasil e apresentam um mercado promissor para os profissionais do setor. Ele cita ainda os Estados Unidos que têm essas carreiras mais consolidadas e onde já se observa outras ligadas à diversidade, sustentabilidade, biologia molecular e especializações em vacina.
O estudo do LinkedIn levou em consideração dados da plataforma para identificar os cargos que tiveram a demanda mais alta entre janeiro de 2017 e julho de 2021, mostrando que as áreas da tecnologia devem ser as principais responsáveis por movimentar as oportunidades no mercado de trabalho brasileiro em 2022.
O assessor de relacionamento institucional da Faesa, Erthelvio Monteiro Jr., avalia que as consequências do processo de transformação do mundo do analógico para o digital impulsiona o crescimento de carreiras na área de tecnologia, mas também em toda uma cadeia de profissões complementares. Isso quer dizer, segundo ele, que não é só o profissional de TI, desenvolvedor, que é altamente demandado.
"Algumas profissões, como recrutador especializado na área de TI, especialistas em marketing digital, em segurança e confiabilidade de dados e até da área jurídica, passam a estar em alta no mercado. A tendência é de que não seja apenas uma ou outra carreira em ascensão, mas toda uma cadeia que está em crescimento, que necessita de atividades complementares para sustentar às transformações"
O processo de formação dos profissionais é muito importante, segundo ele, porque dá suporte à migração de profissões antigas para aquelas voltadas para novas áreas de atuação, com conhecimento técnico sólido e atualizado e atenção às soft skills, aspectos comportamentais altamente valorizados no novo cenário.
Trabalhar on-line, conectado, é uma realidade e não tem volta, como observa a psicóloga, fundadora e CEO da Selecta e especialista em gestão de carreira e liderança, Vânia Goulart. Na opinião dela, todas os profissionais precisam entender e pensar em como utilizar a tecnologia em benefício de sua carreira, seja ela qual for.
“No processo de recrutamento e seleção, hoje os desafios ficam cada vez maiores, porque é preciso combinar todas as diversas variáveis de informações sobre uma pessoa, um determinado perfil, com as variáveis e o perfil necessários da cultura de uma empresa”, expõe.
E para quem ainda vai escolher ou até mudar de profissão, a fundadora e CEO do BeHappier Group, especialista na Ciência da Felicidade e criadora da metodologia da Publicidade Positiva, Flávia da Veiga, orienta que é preciso primeiro se conhecer e pensar no que realmente faz sentido para si e como poderá ser útil para o mundo.
“Quando colocamos nossas habilidades, nossos talentos, nossa paixão em prol de algo maior do que nós mesmos, a isso chamamos de felicidade. Muito se fala sobre as novas profissões, as profissões mais disputadas, as profissões de maior sucesso. E a gente percebe que a maior parte dessas profissões é relacionada à área de tecnologia”, afirma.
Antes de decidir sobre um trabalho, a pessoa precisa se perguntar: por que eu vou escolher determinada profissão? Vou escolher porque é a que parece gerar mais resultados, pela qual vou alcançar mais sucesso? Mas será que essa profissão é a minha vocação? Será que eu tenho as habilidades necessárias? Ou a paixão para poder ser um bom profissional dentro dessa profissão? Será que eu serei feliz? “Essas são perguntas importantes antes de decidir como iremos dedicar a maior parte do nosso tempo”, comenta.
Confira os 25 empregos com alta demanda no Brasil
Instrutor(a) de Agile
Competências mais comuns: Recrutamento de TI, entrevistas e triagem de currículos. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Recrutamento e Recursos Humanos. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 7,3 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: analista de recursos humanos, recrutador(a) e assistente administrativo.
Competências mais comuns: DevOps, amazon web services e docker. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Internet. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 10,5 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: consultor(a) de DevOps, engenheiro(a) de software e engenheiro(a) de servidor.
Competências mais comuns: apache spark, hadoop e hive. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Internet. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 9,8 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: engenheiro(a) de software, analista de dados e analista de business intelligence.
Competências mais comuns: Cibersegurança, segurança da informação e segurança de rede. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros, Contabilidade. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 12,2 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: analista de cibersegurança, analista de segurança da informação e especialista em segurança da informação.
Competências mais comuns: Outbound Marketing, prospecção de vendas e vendas internas. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Software de computadores e Serviços Financeiros. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,1 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: vendedor(a), assistente administrativo e especialista em vendas.
Competências mais comuns: Gestão de tráfego, Google Ads e marketing digital. Setores mais comuns: Marketing & Publicidade, Tecnologia da informação & Serviços e Serviços de facilities. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,8 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: assistente administrativo, analista de marketing e vendedor(a).
Competências mais comuns: Aprendizado de máquina, aprendizagem profunda e ciência de dados. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Software de computadores. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 4,8 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: engenheiro(a) de software, cientista de dados e engenheiro(a) de dados.
Competências mais comuns: Teste de usabilidade, experiência do usuário (UX) e design thinking. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Internet. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 8,5 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: designer de experiência do usuário, consultor(a) em design de produto e estrategista de design.
Competências mais comuns: Ciência de dados, aprendizado de máquina e python. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços bancários e Serviços Financeiros. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 7,5 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: cientista de dados, analista de dados e engenheiro(a) de software.
Competências mais comuns: Scrum, AngularJS e Microsoft SQL Server. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Software de computadores e Serviços de utilidade pública. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 7 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: analista de sistemas, engenheiro(a) de software e analista de desenvolvimento.
Competências mais comuns: Automação de processos, Robótica e Python. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Software de computadores e Indústria automotiva. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 6,5 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: engenheiro(a) de software, analista de sistemas e analista de suporte técnico.
Competências mais comuns: Git, Node.js e Docker. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Software de computadores e Serviços Financeiros. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,7 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: engenheiro(a) de software, engenheiro(a) de Full Stack e analista de sistemas.
Competências mais comuns: Consultoria de gerenciamento, Estratégia e Planejamento empresarial. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Software de computadores e Consultoria de gestão. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 13,1 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: gerente de projetos e gerente de projetos de tecnologia da informação.
Competências mais comuns: Scrum, Metodologias ágeis e Kanban. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Software de computadores. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 11,2 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: analista de negócios, gerente de produto e analista de sistemas.
Competências mais comuns: Teste de automação, Cucumber e Selenium. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Software de computadores. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 8,2 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: analista de QA (Quality Assurance), engenheiro(a) de teste de software e especialista de QA (Quality Assurance).
Competências mais comuns: Big Data, Python e ciência de dados. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Consultoria de gerenciamento e Contabilidade. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 8,2 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: analista de dados, cientista de dados e consultor(a) de BI (Business Intelligence).
Competências mais comuns: Experiência do cliente, estratégia de negócios e gerenciamento de equipes. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Internet. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 10,8 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: líder de sucesso de cliente e gerente de experiência do cliente.
Competências mais comuns: Adobe Illustrator, Adobe InDesign e design de interface de usuário. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Marketing & Publicidade e Serviços Financeiros. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,2 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: designer gráfico, diretor(a) criativo e web designer.
Competências mais comuns: Sistemas operacionais, Scrum e ITIL. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Software de computadores. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 7 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: analista de sistemas, analista de suporte técnico e analista de negócios.
Competências mais comuns: Análise de risco empresarial, análise financeira e gestão de risco operacional. Setores mais comuns: Logística & Cadeia de Suprimentos, Transportes rodoviários e ferroviários e Contabilidade. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 4,6 anos
Competências mais comuns: Desenho de produto, wireframing e desenho de interface de usuário. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços Financeiros e Internet. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 8,7 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: designer de experiência do usuário (UX), designer de interface de usuário (UI) e designer gráfico.
Competências mais comuns: Negociação, gestão de vendas e sistemas operacionais. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Internet e Software de computadores .Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 9,1 anos .Principais cargos ocupados antes da contratação: especialista em vendas, gerente de vendas e analista de vendas.
Competências mais comuns: Enfermagem em tratamento intensivo, processo de enfermagem e assistência médica. Setores mais comuns: Hospitais & Assistência Médica; Saúde, Bem-estar & Fitness; e Prática Médica. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 6,6 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: enfermeiro(a), enfermeiro(a) de emergência e assistente de cuidados com paciente.
Competências mais comuns: Estratégia de Conteúdo, desenho gráfico e Adobe Illustrator .Setores mais comuns: Internet, Tecnologia da informação & Serviços e Serviços financeiros. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,6 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: UX writer e designer gráfico.
Competências mais comuns: Kanban, metodologias ágeis e scrum. Setores mais comuns: Tecnologia da informação & Serviços, Serviços financeiros e Bancos. Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 16,7 anos. Principais cargos ocupados antes da contratação: scrum master, gerente de projetos e gerente da equipe de produto.
Fonte: LinkedIn