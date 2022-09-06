Acidente envolveu um caminhão de cor azul e um carro do modelo HB20 de cor prata Crédito: Reprodução | Redes sociais

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente que envolveu um carro e um caminhão, na tarde desta terça-feira (6), na localidade de São Bartolomeu, no distrito de Rive, em Alegre , no Sul do Espírito Santo . A colisão aconteceu na BR 482, estrada que liga a região ao município de Jerônimo Monteiro

Segundo as informações do Terceiro Batalhão de Polícia Militar , a batida ocorreu por volta das 14h. O motorista do caminhão foi socorrido, mas os dois ocupantes do veículo HB20 morreram. "Uma ambulância do município de Iúna, que passava pelo trecho, prestou o primeiro atendimento, constatando dois óbitos e um ferido", informou.

Conforme apuração do repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, o carro seguia sentido Cachoeiro de Itapemirim, invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão, que seguia sentido Alegre e estava carregado com postes de iluminação pública. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcóolica.

Duas pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão em Alegre

O condutor do caminhão, de 45 anos, quebrou o joelho e está internado no Hospital de Jerônimo Monteiro, com um quadro de saúde estável. Segundo a Polícia Militar, ele está sendo escoltado para prestar esclarecimentos na delegacia. "É de praxe em caso de óbitos", esclareceu a corporação.

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta Sul, os ocupantes do carro – um homem e uma mulher – ficaram presos às ferragens. Equipes dos Bombeiros tiveram que utilizar equipamentos para conseguir retirar os corpos do veículo, que era cadastrado em uma empresa de transporte executivo.

Apesar de as vítimas não terem tido o nome revelado, a mulher que perdeu a vida tinha 34 anos, era enfermeira e trabalhava no Hospital de Jerônimo Monteiro. Já o homem que a acompanhava era motorista de aplicativo, segundo conhecidos.

Em nota, a Polícia Civil disse que os corpos serão encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para serem necropsiados e, depois, liberados aos familiares.

TRÂNSITO NO TRECHO

Depois de ficar parcialmente interditada no final da tarde desta terça-feira (6), a BR 482 precisou ser totalmente interditada no início da noite. No entanto, por volta das 20h, o Terceiro Batalhão da Polícia Militar afirmou que o caminhão estava sendo retirado do local para liberar o tráfego. Já às 21h30, o trecho estava totalmente liberado.