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Interdição no Sul

Estrada será fechada por 72 horas em Castelo para aplicação de asfalto

Trecho que liga as localidades de Forno Grande a Fazenda do Centro ficará interditado de quarta (7) a sexta-feira (9)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 set 2022 às 13:01

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 13:01

Estrada de Castelo será interditada por 72 horas
Estrada de Castelo vai receber obras de pavimentação Crédito: Prefeitura de Castelo
O trecho de estrada que fica entre a Rodovia Pedro Cola e a Fazenda do Centro, em Castelo, no Sul do Estado, ficará totalmente interditado de quarta-feira (7) até sexta-feira (9), para aplicação de pavimentação de asfalto.
Segundo informações da Prefeitura de Castelo, o trecho de três quilômetros que liga as localidades de Forno Grande e Fazenda do Centro ficará fechado por 72 horas para a passagem de veículos e motos. A orientação é que os motoristas busquem rotas alternativas pelo distrito de Limoeiro e pela localidade de Córrego da Barata.
A Prefeitura de Castelo destaca que as rotas alternativas serão sinalizadas. Porém, ressalta que essas vias não comportam veículos de grande porte, como carretas de transporte de rochas. As empresas das imediações foram informadas da interdição, de acordo com a administração municipal.

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