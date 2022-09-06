Estrada será fechada por 72 horas em Castelo para aplicação de asfalto

O trecho de estrada que fica entre a Rodovia Pedro Cola e a Fazenda do Centro, em Castelo, no Sul do Estado, ficará totalmente interditado de quarta-feira (7) até sexta-feira (9), para aplicação de pavimentação de asfalto.
Segundo informações da Prefeitura de Castelo, o trecho de três quilômetros que liga as localidades de Forno Grande e Fazenda do Centro ficará fechado por 72 horas para a passagem de veículos e motos. A orientação é que os motoristas busquem rotas alternativas pelo distrito de Limoeiro e pela localidade de Córrego da Barata.
A Prefeitura de Castelo destaca que as rotas alternativas serão sinalizadas. Porém, ressalta que essas vias não comportam veículos de grande porte, como carretas de transporte de rochas. As empresas das imediações foram informadas da interdição, de acordo com a administração municipal.