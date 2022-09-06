Começam obras nos acessos à ciclovia da Terceira Ponte; veja imagens

Acessos da ciclovia na Terceira Ponte começam a ser construídos

O governo do Espírito Santo iniciou a construção dos acessos à Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte. As obras ocorrem tanto no lado de Vitória quanto em Vila Velha. A previsão da Secretaria de Estado da Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) é concluir os trabalhos e o restante da ampliação na estrutura viária em março de 2023.

A chegada e a saída dos ciclistas no lado canela-verde estava definida. Já o acesso à ciclovia pelo lado de Vitória seguia incerto, mas foi acertado com a prefeitura da Capital em março deste ano

Confira no vídeo abaixo como será o fluxo de ciclistas na nova ciclovia:

É possível ver que a faixa da ciclovia no sentido Vila Velha a Vitória (traçado pontilhado no vídeo acima) descerá na Rua Tenente Mário Francisco Brito, onde está o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. O ciclista fará a curva e passará por baixo da Terceira Ponte para acessar a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá.

Os dois sentidos da ciclovia se conectam na Avenida Capitão João Brandão, que fica em paralelo à Terceira Ponte, e passam pela faixa de pedestres em direção à calçada do TRT. A partir daí, atravessam a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, onde se conectam com a ciclovia já existente.

O projeto prevê o alargamento das calçadas da Rua Tenente Mário Francisco Brito e da Avenida Capitão João Brandão, ambas paralelas à ponte, em Vitória.

GRADES DE PROTEÇÃO

A pista da ciclovia tem três metros de largura, onde cabem três bicicletas uma do lado da outra. A grade que vai ficar do lado do mar tem três metros de altura e será instalada para dificultar a escalada . Além da altura, o modelo e os espaços reduzidos entre a estrutura dificultam o acesso. Já a outra grade, que vai separar a ciclovia da pista de carros, é um pouco menor, com 1,80 metro, do lado da ponte.

"Contando com todo o conjunto de intervenções — ciclovia, ampliação da ponte e proteção ao suicídio —, os serviços passam de 65% de execução. São seis frentes de trabalho simultâneas, incluindo a montagem do mirante", informou o governo do Estado.

Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, de Vitória a Vila Velha

O governo destacou também que a capacidade de trânsito da ponte será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a via passará a contar com três faixas em cada sentido. As pistas ficarão mais estreitas e as proteções central e laterais também serão diminuídas.