Veja detalhes das grades de segurança da ciclovia da Terceira Ponte

Uma versão compacta de como vai ficar a obra da Ciclovia da Vida foi montada na Mec Show , feira do setor metalmecânico que aconteceu na Serra, entre os dias 2 e 4 de agosto. De acordo com o governo do Estado, mais de 70% dos serviços executados já estão concluídos. A previsão é que a obra fique completamente pronta até maio de 2023.

A pista da ciclovia tem três metros de largura, cabem três bicicletas uma do lado da outra. A grade que vai ficar do lado do mar tem três metros de altura e será instalada para dificultar a escalada. Além da altura, o modelo e os espaços reduzidos entre a estrutura dificultam o acesso. Já a outra grade, que vai separar a ciclovia da pista de carros, é um pouco menor, com 1,80 m, do lado da ponte.

"Contando com todo o conjunto de intervenções - ciclovia, ampliação da ponte e proteção ao suicídio - os serviços passam de 65% de execução. São seis frentes de trabalho simultâneas, incluindo a montagem do mirante", informou o governo do Estado.

Grades de segurança da Ciclovia da Vida, da Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini

O governo destacou também que a capacidade de trânsito da ponte será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.

As pistas ficarão mais estreitas e as proteções central e laterais também serão estreitadas. As pistas laterais serão de uso exclusivo de transporte coletivo e passarão a ter 3,10 metros cada. Já as pistas no meio serão para automóveis e terão 2,80 metros cada.