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Mobilidade urbana

Veja detalhes das grades de segurança da ciclovia da Terceira Ponte

Uma amostra da Ciclovia da Vida, em construção na Terceira Ponte, foi montada na Mec Show, feira do setor metalmecânico que foi realizada na Serra
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

05 ago 2022 às 15:38

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 15:38

Uma versão compacta de como vai ficar a obra da Ciclovia da Vida foi montada na Mec Show, feira do setor metalmecânico que aconteceu na Serra, entre os dias 2 e 4 de agosto. De acordo com o governo do Estado, mais de 70% dos serviços executados já estão concluídos. A previsão é que a obra fique completamente pronta até maio de 2023.
A pista da ciclovia tem três metros de largura, cabem três bicicletas uma do lado da outra. A grade que vai ficar do lado do mar tem três metros de altura e será instalada para dificultar a escalada. Além da altura, o modelo e os espaços reduzidos entre a estrutura dificultam o acesso. Já a outra grade, que vai separar a ciclovia da pista de carros, é um pouco menor, com 1,80 m, do lado da ponte.

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"Contando com todo o conjunto de intervenções - ciclovia, ampliação da ponte e proteção ao suicídio - os serviços passam de 65% de execução. São seis frentes de trabalho simultâneas, incluindo a montagem do mirante", informou o governo do Estado.
Grades de segurança da Ciclovia da Vida, da Terceira Ponte
Grades de segurança da Ciclovia da Vida, da Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini
O governo destacou também que a capacidade de trânsito da ponte será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.
As pistas ficarão mais estreitas e as proteções central e laterais também serão estreitadas. As pistas laterais serão de uso exclusivo de transporte coletivo e passarão a ter 3,10 metros cada. Já as pistas no meio serão para automóveis e terão 2,80 metros cada. 

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