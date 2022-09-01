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Sul do ES

Rolamento de rochas interdita rodovia em Castelo

Segundo o DER, o bloqueio ocorreu no quilômetro 91,3 e ainda não há previsão de liberação do trecho
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 set 2022 às 18:23

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 18:23

Rolamento de pedras causa interdição em rodovia de Castelo
Rochas rolaram e interditaram trecho de rodovia no Sul do ES Crédito: DER-ES
A ES 379, na altura da comunidade de Pedreira, em Castelo, na Região Sul do Espírito Santo, foi totalmente interditada nesta quinta-feira (1) após um rolamento de rochas. Inicialmente, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) havia informado que o trecho já havia sido liberado. No entanto, em nova nota enviada à noite, o órgão corrigiu a informação e disse que bloqueio no quilômetro 91,3 continua.
Segundo o DER, o desvio está sendo feito pela Comunidade São Manoel, em Nogueira. "Ainda não há previsão de liberação do trecho", afirmou. Apesar de questionado, o órgão não respondeu se há risco de novos rolamentos de rochas e se mapeia algum tipo de trabalho de contenção na região.

Rolamento de pedras causa interdição em rodovia de Castelo

No entanto, a Prefeitura de Castelo divulgou uma nota na qual comunicou que é preciso tomar cuidado, pois ainda existem blocos instáveis com risco iminente de queda. "Pedimos a atenção e colaboração de todos para não transitar nem se aproximar do local", alertou.
A reportagem procurou o DER-ES na manhã desta sexta-feira (2) para atualizar sobre a situação da rodovia e o órgão respondeu, em nota enviada às 11h, que a via permanece interditada. A orientação é que as pessoas utilizem o desvio sugerido pela Comunidade São Manoel, em Nogueira, e pela ES 166. Em relação à sinalização, informou que estão providenciando faixas para a divulgação em Castelo e no entorno. 

Atualização

02/09/2022 - 11:45
A reportagem procurou o DER-ES na manhã desta sexta-feira (2) para atualizar sobre a situação da rodovia, e o órgão disse, em nota enviada por volta de 11h, que a via permanece interditada. O texto foi atualizado.

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