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Pista foi interditada

Motorista morre após carreta tombar em acidente em rodovia de Alegre

Gilmar Martins, de 48 anos, morreu no local, preso às ferragens. Carreta estava carregada com bloco de granito e, por conta do acidente, uma pista da BR 482 foi interditada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 set 2022 às 11:52

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 11:52

Um homem de 48 anos morreu após a carreta que ele dirigia tombar na BR 482, em Celina, distrito de Alegre, na Região do Caparaó, na manhã desta quinta-feira (1º). Após o acidente, o veículo – que transportava um bloco de granito – ficou tombado às margens da via e o motorista Gilmar Martins ficou preso às ferragens e não resistiu. Uma das pistas está interditada para atendimento à ocorrência.
O acidente aconteceu por volta das 10h30, em local conhecido como Volta Fria. Segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionados para o resgate da vítima, que ficou presa às ferragens da cabine da carreta.

Carreta tomba e motorista morre preso às ferragens em Alegre

Segundo a PM, a carreta estava carregada com um bloco de granito, que desprendeu da carroceria e caiu no barranco. Às 15h14, a corporação comunicou que um guincho foi acionado para fazer a remoção do veículo, que ocupa parte da via. O trânsito segue em "pare e siga" no trecho.
Devido à morte do motorista, a perícia da Polícia Civil foi acionada. Em nota, a PC informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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