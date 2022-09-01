Motorista morre após carreta tombar em acidente em rodovia de Alegre

Um homem de 48 anos morreu após a carreta que ele dirigia tombar na BR 482, em Celina, distrito de Alegre, na Região do Caparaó, na manhã desta quinta-feira (1º). Após o acidente, o veículo – que transportava um bloco de granito – ficou tombado às margens da via e o motorista Gilmar Martins ficou preso às ferragens e não resistiu. Uma das pistas está interditada para atendimento à ocorrência.
O acidente aconteceu por volta das 10h30, em local conhecido como Volta Fria. Segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionados para o resgate da vítima, que ficou presa às ferragens da cabine da carreta.
Carreta tomba e motorista morre preso às ferragens em Alegre
Segundo a PM, a carreta estava carregada com um bloco de granito, que desprendeu da carroceria e caiu no barranco. Às 15h14, a corporação comunicou que um guincho foi acionado para fazer a remoção do veículo, que ocupa parte da via. O trânsito segue em "pare e siga" no trecho.
Devido à morte do motorista, a perícia da Polícia Civil foi acionada. Em nota, a PC informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.