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No Sul do ES

Carga de cigarros avaliada em R$ 50 mil é roubada em Alegre

Um funcionário de uma empresa foi abordado na rodovia ES 181 por dois indivíduos em um carro Peugeot/208 de cor branca. Um deles estava armado
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

24 ago 2022 às 18:22

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 18:22

Uma carga de cigarros avaliada em, aproximadamente, R$ 50 mil foi roubada no município de Alegre, no Sul do EstadoPoliciais militares do 3º Batalhão foram acionados na manhã de terça-feira (23) para averiguar o fato na rodovia ES 181, na estrada que liga Alegre ao Distrito do Café.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar atendeu a ocorrência na manhã de terça-feira (23), na rodovia ES 181 Crédito: Carlos Alberto Silva
No local indicado, o funcionário de uma empresa, de 29 anos, informou à polícia que estava na rota comercial dele na rodovia ES 181, quando foi abordado por dois indivíduos em um carro Peugeot/208 de cor branca. Um deles estava com uma arma de fogo em punho.
Segundo os militares, os criminosos realizaram uma abordagem e levaram a vítima até uma estrada rural, "subtraindo metade da carga de cigarros, avaliada em aproximadamente R$ 50 mil”. 
A polícia realizou patrulhamento a fim de localizar o veículo suspeito e acionou outras unidades do Espírito SantoRio de Janeiro e Minas Gerais, porém nenhum suspeito foi detido.
Polícia Civil comunicou, em nota, que “em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações”.
Diante disso, destaca que o registro pode ser realizado pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online. E a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181).
A empresa responsável pela carga foi procurada, e a reportagem aguarda retorno.

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