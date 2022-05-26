Irmãos são detidos suspeitos de fabricarem armas caseiras em Alegre

A denúncia recebida pelos policiais foi feita através do 190. Crédito: Carlos Alberto Silva

Dois irmãos, de 21 e 24 anos, foram detidos após a Polícia Militar encontrar munição, dinheiro e materiais para a fabricação de armas de fogo, em uma casa no bairro Zequinha Vial, no Distrito de Anutiba, em Alegre

De acordo com os policiais, a equipe foi ao local após receber informações, através do 190, de que uma oficina mecânica era usada para a fabricação de armas de fogo caseiras. A oficina, que é conjugada com uma residência, fazia a manutenção de motocicletas.

Na residência, os policiais militares encontraram, em cima da mesa, peças de moto cortadas, torneadas com ferrolho de fabricação caseira, junto de munição calibre 38. O proprietário, de 21 anos, confessou que os materiais seriam usados para fabricar uma arma.

Além disso, durante as buscas, foram encontrados outros quadros de motos já cortados, duas molas de pressão usadas em carabinas, dois ferrolhos em fabricação, um cano de carabina modificado, uma carabina de pressão 5.5, na cor preta, com uma luneta adaptada e a quantia de R$ 1.138,00.