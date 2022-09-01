Acidente entre dois ônibus fere grávida e outros 4 passageiros em Vitória

Acidente com ônibus do Transcol fere grávida e mais quatro pessoas em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo dois ônibus do Sistema Transcol, na manhã desta quinta-feira (1º), na esquina das avenidas Vitória e Marechal Campos, deixou uma grávida e outros quatro passageiros feridos. Nas imagens enviadas por leitores de A Gazeta é possível ver que um dos coletivos chegou a invadir a calçada.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), houve uma colisão lateral entre os ônibus. Ambos motoristas informaram aos agentes de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) que os semáforos estavam abertos. Eles foram submetidos ao teste do bafômetro, e os dois tiveram resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.