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Acidente entre dois ônibus fere grávida e outros 4 passageiros em Vitória

Motoristas dos coletivos informaram aos agentes de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) que a batida ocorreu porque o semáforo estava aberto
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 set 2022 às 10:26

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 10:26

Acidente com ônibus do Transcol fere grávida e mais 3 pessoas em Vitória
Acidente com ônibus do Transcol fere grávida e mais quatro pessoas em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta
Um acidente envolvendo dois ônibus do Sistema Transcol, na manhã desta quinta-feira (1º), na esquina das avenidas Vitória e Marechal Campos, deixou uma grávida e outros quatro passageiros feridos. Nas imagens enviadas por leitores de A Gazeta é possível ver que um dos coletivos chegou a invadir a calçada.
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), houve uma colisão lateral entre os ônibus. Ambos motoristas informaram aos agentes de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) que os semáforos estavam abertos. Eles foram submetidos ao teste do bafômetro, e os dois tiveram resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.
Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas uma grávida e o motorista de um dos coletivos, que teve escoriações provocadas por estilhaços do vidro da frente. Quatro mulheres foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no bairro Forte São João.

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