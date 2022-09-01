Motorista morre em acidente entre picape e ônibus do Transcol na Serra

Motorista morre e carro fica destruído em colisão com ônibus na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem morreu em um acidente entre a picape que ele dirigia e um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Planalto Serrano, na Serra. Com o impacto da batida, a Ford Pampa ficou destruído.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que o ônibus da linha 866 seguia pela faixa destinada aos coletivos, em velocidade compatível com a via, quando foi atingido pela picape em alta velocidade.

Segundo o GVBus, a vítima teria entrado na contramão ao realizar uma curva, atingido o ônibus, e foi parar com o automóvel em um canteiro. O sindicato afirmou que o motorista da caminhonete morreu no local e nenhum passageiro do coletivo ficou ferido.

A Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada por volta das 8h50, no Bloco B do bairro Planalto Serrano. "O condutor do carro teve o óbito confirmado no local do fato e a perícia foi acionada. A ocorrência segue em andamento pelo BPTran (Batalhão de Trânsito) e não temos mais detalhes no momento", explicou a corporação, em nota.