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Em Planalto Serrano

Motorista morre em acidente entre picape e ônibus do Transcol na Serra

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (1°) e, com o impacto da batida, a Ford Pampa ficou destruído e o motorista morreu no local; ocupantes do coletivo não se feriram
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 set 2022 às 12:08

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 12:08

Motorista morre e carro fica destruído em colisão com ônibus na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem morreu em um acidente entre a picape que ele dirigia e um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Planalto Serrano, na Serra. Com o impacto da batida, a Ford Pampa ficou destruído. 
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que o ônibus da linha 866 seguia pela faixa destinada aos coletivos, em velocidade compatível com a via, quando foi atingido pela picape em alta velocidade.
Segundo o GVBus, a vítima teria entrado na contramão ao realizar uma curva, atingido o ônibus, e foi parar com o automóvel em um canteiro. O sindicato afirmou que o motorista da caminhonete morreu no local e nenhum passageiro do coletivo ficou ferido. 
A Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada por volta das 8h50, no Bloco B do bairro Planalto Serrano. "O condutor do carro teve o óbito confirmado no local do fato e a perícia foi acionada. A ocorrência segue em andamento pelo BPTran (Batalhão de Trânsito) e não temos mais detalhes no momento", explicou a corporação, em nota.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber sobre o atendimento à ocorrência e a dinâmica do acidente. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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