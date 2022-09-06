Acidente entre moto e bicicleta deixa 3 feridos em rodovia de Muqui

Um acidente entre uma moto e uma bicicleta na noite desta segunda-feira (5) deixou três pessoas gravemente feridas em Muqui, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu às 18h na BR 393 e os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais da região.
O acidente ocorreu no km 25 da rodovia – que liga Cachoeiro de Itapemirim a Muqui. Dois ocupantes da moto e o ciclista foram socorridos pelo Samu em estado grave, segundo a PRF – que não informou a dinâmica da colisão, nem a identidade dos envolvidos e para onde eles foram levados.