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BR 393

Acidente entre moto e bicicleta deixa 3 feridos em rodovia de Muqui

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu às 18h. Os feridos foram socorridos em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 set 2022 às 14:34

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 14:34

Um acidente entre uma moto e uma bicicleta na noite desta segunda-feira (5) deixou três pessoas gravemente feridas em Muqui, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu às 18h na BR 393 e os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais da região.
O acidente ocorreu no km 25 da rodovia – que liga Cachoeiro de Itapemirim a Muqui. Dois ocupantes da moto e o ciclista foram socorridos pelo Samu em estado grave, segundo a PRF – que não informou a dinâmica da colisão, nem a identidade dos envolvidos e para onde eles foram levados.

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