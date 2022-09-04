Acidente na BR 101 deixa motorista gravemente ferido em Aracruz

Um motorista de 41 anos ficou gravemente ferido em um acidente na BR 101, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. A colisão envolveu dois carros, por volta das 12h20, na altura do quilômetro 177.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista ferido foi levado para o Hospital Rio Doce. Já os três ocupantes do outro veículo envolvido na colisão não tiveram ferimentos. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou por meio de nota que, para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital Rio Doce. O tráfego precisou ficar por desvio no sentido norte durante o atendimento da ocorrência.