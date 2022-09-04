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Acidente na BR 101 deixa motorista gravemente ferido em Aracruz

Segundo a PRF, colisão envolveu dois carros. O homem ferido foi levado ao Hospital Rio Doce
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

04 set 2022 às 15:01

Publicado em 04 de Setembro de 2022 às 15:01

Motorista fica ferido após carros baterem em Aracruz
Carros envolvidos em acidente na BR 101, em Aracruz Crédito: Nádia Prado
Um motorista de 41 anos ficou gravemente ferido em um acidente na BR 101, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. A colisão envolveu dois carros, por volta das 12h20, na altura do quilômetro 177.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista ferido foi levado para o Hospital Rio Doce. Já os três ocupantes do outro veículo envolvido na colisão não tiveram ferimentos. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou por meio de nota que, para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital Rio Doce. O tráfego precisou ficar por  desvio no sentido norte durante o atendimento da ocorrência.

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