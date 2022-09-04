Acidente na BR 101 deixa motorista gravemente ferido em Aracruz

Carros envolvidos em acidente na BR 101, em Aracruz Crédito: Nádia Prado

Um motorista de 41 anos ficou gravemente ferido em um acidente na BR 101, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. A colisão envolveu dois carros, por volta das 12h20, na altura do quilômetro 177.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista ferido foi levado para o Hospital Rio Doce. Já os três ocupantes do outro veículo envolvido na colisão não tiveram ferimentos. A dinâmica do acidente não foi divulgada.