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Norte do ES

Acidente entre carro e ônibus mata duas pessoas na ES 257, em Aracruz

Entre as vítimas está uma técnica de enfermagem de 33 anos. Os corpos foram encaminhados ao SML de Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2022 às 09:28

Publicado em 04 de Setembro de 2022 às 09:28

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente na ES 257, na noite deste sábado (3), em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. A colisão envolveu um carro e um ônibus, na altura de Barra do Sahy.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, o motorista do ônibus seguia de Coqueiral para Aracruz, no entroncamento das rodovias ES 010 e ES 257, quando o Fiat Siena teria perdido o controle, rodado na pista e atingido a frente do ônibus. O motorista do coletivo, de 61 anos, não ficou ferido e foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo. 
Segundo a PM, uma das vítimas que morreram no local era a técnica de enfermagem Débora Rocha Santana, de 33 anos. O homem que dirigia o Siena foi identificado como Marcos Nascimento Deboner. A idade dele não foi divulgada. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Carro ficou completamente destruído em acidente em Aracruz
Carro em que vítimas estavam ficou completamente destruído Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo o Corpo de Bombeiros, que também atendeu a ocorrência, cinco passageiros do ônibus ficaram feridos e foram socorridos por equipes de resgate do Samu/192.
A Polícia Civil informou que o motorista do ônibus foi levado à Delegacia Regional de Aracruz e depois liberado.  "Ele foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Aracruz", finalizou.
A reportagem tenta contato com a empresa responsável pelo ônibus.
Ônibus e carro envolvidos em acidente com mortes em Aracruz
Ônibus e carro envolvidos em acidente com mortes em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
(Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta Sul)

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