Acidente entre carro e ônibus mata duas pessoas na ES 257, em Aracruz

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente na ES 257, na noite deste sábado (3), em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. A colisão envolveu um carro e um ônibus, na altura de Barra do Sahy.

De acordo com o boletim da Polícia Militar , o motorista do ônibus seguia de Coqueiral para Aracruz, no entroncamento das rodovias ES 010 e ES 257, quando o Fiat Siena teria perdido o controle, rodado na pista e atingido a frente do ônibus. O motorista do coletivo, de 61 anos, não ficou ferido e foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo.

Segundo a PM, uma das vítimas que morreram no local era a técnica de enfermagem Débora Rocha Santana, de 33 anos. O homem que dirigia o Siena foi identificado como Marcos Nascimento Deboner. A idade dele não foi divulgada. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Carro em que vítimas estavam ficou completamente destruído Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo o Corpo de Bombeiros , que também atendeu a ocorrência, cinco passageiros do ônibus ficaram feridos e foram socorridos por equipes de resgate do Samu/192.

A Polícia Civil informou que o motorista do ônibus foi levado à Delegacia Regional de Aracruz e depois liberado. "Ele foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Aracruz", finalizou.

A reportagem tenta contato com a empresa responsável pelo ônibus.

Ônibus e carro envolvidos em acidente com mortes em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta