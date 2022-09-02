Acidente com quatro veículos deixa feridos na BR 101, em Cariacica

Quatro veículos se envolveram em um acidente na BR 101, na altura do bairro Santa Cecília, Cariacica, nesta sexta-feira (2). De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a colisão ocorreu entre dois caminhões e dois carros, no quilômetro 294.
A ocorrência foi registrada às 15h52 e, para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Samu. A faixa 1, sentido sul, chegou a ficar interditada e o trânsito foi totalmente liberado às 18h11.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a um hospital.
Atualização
02/09/2022 - 10:00
Após a publicação da matéria, a Eco-101 informou, por volta de 21h55, que o trânsito foi totalmente liberado às 18h11. A matéria foi atualizada.