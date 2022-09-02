Ciclista é atropelada e fica presa debaixo de carro em São Roque do Canaã

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que uma ciclista é atropelada por um carro em São Roque do Canaã , no Noroeste do Espírito Santo. A gravação mostra a ciclista desviando de um veículo parado na rua Lourenço Roldi com o pisca-alerta e, no mesmo momento, outro automóvel – que estava estacionado – tenta fazer um retorno na via para pegar a direção contrária e acaba atingindo e passando por cima da mulher (trecho cortado porque as imagens são fortes). O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira (31), próximo da prefeitura.

Após o atropelamento, é possível observar várias pessoas que presenciaram o acidente se mobilizando para retirar a vítima debaixo do veículo, levantando as rodas do automóvel. O motorista do carro também ajudou. Em seguida, a mulher foi socorrida por uma ambulância e encaminhada para o Pronto Atendimento (PA) do município.

Posteriormente, a ciclista foi transferida para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, com dores no quadril e limitação nos movimentos. A reportagem não teve acesso a mais informações sobre o estado de saúde dela.

O veículo envolvido no acidente é de uma empresa de operação de internet. O motorista fez o teste do bafômetro, que confirmou ele não havia ingerido bebida alcoólica. A Polícia Militar depois o liberou junto com o carro, já que não foram constatadas irregularidades.