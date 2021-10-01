Corpo é encontrado dentro de carro em ribanceira de São Roque do Canaã

Um homem de 33 anos foi encontrado morto dentro de um carro, que estava caído em uma ribanceira de 25 metros, na tarde da última quarta-feira (29), em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo. Thiago do Espírito Santo estava desaparecido havia cinco dias. Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima tinha perfurações por arma de fogo.
De acordo com a PM, militares foram acionados para verificar a informação de que havia um corpo no interior de um veículo na zona rural de São Roque do Canaã. Após descerem uma ribanceira de cerca de 25 metros, os policiais encontraram um homem baleado, que estava morto dentro do carro. A perícia foi acionada e o Corpo de Bombeiros também compareceu ao local para retirar o corpo.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de São Roque do Canaã, que aguarda os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.
A reportagem de A Gazeta procurou a família de Thiago, que informou não querer falar sobre o caso no momento.