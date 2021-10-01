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Marcas de tiros

Corpo é encontrado dentro de carro em ribanceira de São Roque do Canaã

Thiago do Espírito Santo, de 33 anos, estava desaparecido havia cinco dias. Corpo tinha perfurações por arma de fogo e foi localizado dentro do carro em ribanceira de 25 metros

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 20:59

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 out 2021 às 20:59
Thiago do Espírito Santo, 33 anos, foi encontrado sem vida, no interior de um veículo na zona rural de São Roque do Canaã
Thiago do Espírito Santo, 33 anos, foi encontrado sem vida, no interior de um veículo na zona rural de São Roque do Canaã Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um homem de 33 anos foi encontrado morto dentro de um carro, que estava caído em uma ribanceira de 25 metros, na tarde da última quarta-feira (29), em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo. Thiago do Espírito Santo estava desaparecido havia cinco dias. Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima tinha perfurações por arma de fogo. 
De acordo com a PM, militares foram acionados para verificar a informação de que havia um corpo no interior de um veículo na zona rural de São Roque do Canaã. Após descerem uma ribanceira de cerca de 25 metros, os policiais encontraram um homem baleado, que estava morto dentro do carro. A perícia foi acionada e o Corpo de Bombeiros também compareceu ao local para retirar o corpo.
Polícia Civil informou  que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de São Roque do Canaã, que aguarda os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.
A reportagem de A Gazeta procurou a família de Thiago, que informou não querer falar sobre o caso no momento.

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