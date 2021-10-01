Corpo é encontrado dentro de carro em ribanceira de São Roque do Canaã

De acordo com a PM, militares foram acionados para verificar a informação de que havia um corpo no interior de um veículo na zona rural de São Roque do Canaã. Após descerem uma ribanceira de cerca de 25 metros, os policiais encontraram um homem baleado, que estava morto dentro do carro. A perícia foi acionada e o Corpo de Bombeiros também compareceu ao local para retirar o corpo.