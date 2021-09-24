Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio David Roldi, em São Roque do Canaã. Crédito: Reprodução | Facebook

Your browser does not support the audio element. São Roque do Canaã - escolas fechadas e vacinação de adolescentes suspensa

Em agosto, por exemplo, o município não havia registrado contaminações. Só nesta sexta-feira (24), 40 casos foram confirmados. Com o aumento da transmissão, a prefeitura decidiu intensificar as restrições: duas escolas já foram fechadas, realização de eventos está proibida e ainda foi suspensa a vacinação de adolescentes.

Segundo a secretária, todos os casos registrados estão entre a população jovem do município. “Não temos idosos e crianças entre os positivados. Os casos estão entre a população jovem. Pessoas que mais saem e frequentam eventos sociais. A maioria está assintomática ou com sintomas leves, cumprindo o isolamento em casa”, afirma.

De acordo com ela, foram justamente dois eventos que ocorreram na cidade os responsáveis pelo aumento dos casos. Uma cavalgada, que aconteceu há cerca de 15 dias, e um aniversário de 15 anos no último sábado (18). "As pessoas não estavam usando máscara nesses eventos. Com o percentual alto de vacinados com mais de 18 anos, essas pessoas passaram a relaxar com as medidas de prevenção", expõe Roldi.

EVENTOS PROIBIDOS

Nesta sexta-feira (24), a Prefeitura de São Roque do Canaã emitiu um decreto que proíbe a realização de qualquer evento no município, seja ele público ou privado. “Fica proibida a realização de eventos de qualquer natureza, tais como, festas de aniversário, churrascos, shows com música ao vivo ou por meio eletrônico, serestas, cavalgadas, eventos e torneios desportivos ou não, reuniões e etc., em qualquer espaço, público ou privado.”

O decreto, no entanto, não impede o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e demais atividades.

DUAS ESCOLAS FECHADAS

Devido ao aumento de casos, a prefeitura já fechou duas escolas nos últimos dias, e está avaliando o fechamento de outra. Na quinta-feira (23), foi fechada a escola municipal Luiz Mônico, no distrito de Santa Júlia, zona rural do município. Já nesta quarta (24), os afetados foram os alunos da escola David Roldi. Ainda aguarda avaliação a escola Felício Melotti, também localizada em Santa Júlia.

Segundo a secretária, a decisão de suspender as aulas presenciais nas duas instituições se deu devido às contaminações entre professores e alunos. “Hoje, temos entre alunos e professores 15 casos positivos. E os professores têm um efetivo em mais de uma escola. Por isso, duas escolas já foram fechadas e uma outra está em investigação”, explica.

O município realizou uma testagem nas três escolas. Em princípio, a suspensão das aulas deve durar 14 dias, a depender dos resultados dos exames.

VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES SUSPENSA

Por decisão da Secretaria de Saúde de São Roque do Canaã, a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos foi temporariamente suspensa no município. Ainda não há uma data para que a imunização neste público seja retomada.

“São Roque enfrenta uma situação delicada. Achamos por bem cancelar a campanha de vacinação para de vacinação para adolescentes. Primeiro pelo público reunido e porque essas pessoas podem confundir os sintomas da Covid-19 com uma reação da vacina, e não procurarem realizar o teste”, explica.