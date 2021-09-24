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Ministro da Saúde

Ministro anuncia 3ª dose de vacina contra Covid para profissionais de saúde

Dose de reforço para o grupo de trabalhadores da saúde, que foi o primeiro a ser vacinado no Brasil, será aplicada a partir de seis meses após a imunização completa

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 18:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 set 2021 às 18:23
Vacina Pfizer-BioNTech
Vacina Pfizer-BioNTech Crédito: Carlos Alberto Silva
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta sexta-feira (24), em seu Twitter a aplicação de doses de reforço de vacinas contra a Covid-19 em profissionais da saúde. Atualmente, a dose de reforço já é aplicada em todo o país para idosos e imunossuprimidos.
De acordo com o ministro, a Pfizer deve ser o imunizante preferencial para esse caso e a dose de reforço deverá ser aplicada a partir de seis meses após as duas primeiras doses.
"Acabamos de aprovar a dose de reforço para profissionais de saúde, preferencialmente com a Pfizer, a partir de seis meses após a imunização completa. Essa já é a maior campanha de vacinação da história do Brasil. Brasil unido por uma #PátriaVacinada", publicou Queiroga na rede social, sem deixar claro, porém, quais outros imunizantes podem ser utilizados na falta de Pfizer.
Hoje, o ministério da Saúde já orienta a dose de reforço para idosos acima de 70 anos, também com Pfizer. Contudo, Estados como São Paulo têm utilizado também a Coronavac para esses casos
Queiroga cumpre isolamento em Nova York após testar positivo para a Covid-19, na terça-feira (21).
Segundo informações do jornal O Globo, os Estados e municípios que tiverem vacinas disponíveis já poderão começar a aplicar o reforço no grupo. Além disso, o Ministério vai enviar doses específicas para esse grupo a partir da próxima semana.

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