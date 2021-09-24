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74º mapa de risco

Covid-19: sobe para quatro número de cidades fora do risco baixo no ES

Ecoporanga, Irupi, Ibatiba e Guaçuí estão no risco moderado; classificação foi divulgada nesta sexta-feira (24) e vale a partir da próxima segunda (27)

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 17:32

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

24 set 2021 às 17:32
74º mapa de risco do Espírito Santo traz quatro municípios em risco moderado para a transmissão da Covid-19
74º mapa de risco do Espírito Santo traz quatro municípios em risco moderado para a transmissão da Covid-19 Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo
Subiu para quatro o número de cidades classificadas no risco moderado para a transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo: Ecoporanga, Irupi, Ibatiba e Guaçuí. O 74º mapa de risco — elaborado com base em indicadores da pandemia — foi divulgado nesta sexta-feira (24) pelo Governo do Estado.
O município de Laranja da Terra, por sua vez, deixou o risco moderado e foi para o risco baixo. A nova classificação vale a partir da próxima segunda-feira (27) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 3 de outubro. A Grande Vitória também continua no menor nível de ameaça.
Com o novo mapa de risco, Ecoporanga e Irupi voltarão a enfrentar restrições no horário de funcionamento de bares e restaurantes, por exemplo. Já Ibatiba e Guaçuí seguem, pelo menos, mais uma semana com as mesmas regras, visto que já estavam classificadas no risco moderado.
Sobe para quatro número de cidades fora do risco baixo no ES

O QUE MUDOU

  • Pioraram: Ecoporanga e Irupi, que saíram do risco baixo e entraram para o risco moderado.
  • Melhorou: Laranja da Terra, que deixou o risco moderado e passou para o risco baixo.
74º mapa de risco do Espírito Santo traz quatro municípios em risco moderado para a transmissão da Covid-19
74º mapa de risco do Espírito Santo traz quatro municípios em risco moderado para a transmissão da Covid-19 Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

  • Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
  • Risco moderado: Ecoporanga, Ibatiba, Irupi e Guaçuí.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
  • Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. 
  • Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Iniciada em abril de 2020, a estratégia do mapeamento no Estado segue as orientações do Ministério da Saúde e recomendações técnicas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

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