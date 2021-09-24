74º mapa de risco do Espírito Santo traz quatro municípios em risco moderado para a transmissão da Covid-19

Sobe para quatro número de cidades fora do risco baixo no ES

74º mapa de risco do Espírito Santo traz quatro municípios em risco moderado para a transmissão da Covid-19

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.